آيس كريم الخوخ اللذيذ الصحي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

آيس كريم الخوخ من أنواع المثلجات اللذيذة والمغذية، لأنه يتكون من مكونات صحية ومفيدة للجسم لذلك نقوم بصناعتها فى المنزل من منتجات طبيعية جدا، ولا توجد بها المواد الحافظة الصناعية التى تضر بصحة الجسم، ونظراً للحر الشديد فى هذه الأيام نبحث عن المثلجات التى تساعد على ترطيب الجسم، وفى السنوات الأخيرة أصبح عمله فى المنزل من الأمور السهلة جدا، وتم إدخال الفواكه الطبيعية فى صناعته لكى نستمتع بأى بطعم الفاكهه الذى نفضله، وكذلك باقى المكونات مغذية من اللبن الذى يعطينا البروتين والفاكهة التى تعطينا الفيتامين وبذلك تكون قد اكتملت فوائده، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفنى مكونات وطريقة تحضير آيس كريم الخوخ. مكونات آيس كريم الخوخ يتكون آيس كريم الخوخ من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٤ كوب من الخوخ المقطع صغيراً.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

٢ كوب من الكريمة المخفوقة.

لون طعام صحي. مقادير الحليب المكثف المحلى كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من الماء الساخن.

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل آيس كريم الخوخ بسيطة جدا وغير متعبة ونتائجها مضمونة وهى كالتالي: نقوم بإحضار الخوخ وتقطيعه إلى قطع صغيرة. نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار . وبعد ذلك نضيف الخوخ المقطع ونسلقه لمدة ١٠ دقائق ونتركه حتى يبرد تماماً. وفى الخلاط نضع السكر البودرة وعليه اللبن البودرة وملعقة الزبدة وعليهم الماء الساخن. ونخلطهم مع بعض كويس حتى يصبح قوامه ثقيل ونتركه فى الخلاط حتى يبرد. وبعد أن يبرد تماماً نشغل الخلاط تانى على الحليب المكثف نضيف إليه الخوخ المسلوق البارد ونخفق حتى يمتزج الخليط تماماً. وبعد ذلك نضيف الكريمة المخفوقة شوية شوية هوه والخلاط شغال حتى يمتزج الخليط. وبعدها نضيف لون الطعام الصحي حتى نحصل على اللون الذى نريده. ونقوم بصب الخليط فى قوالب من البلاستيك ونضعه في فريزر الثلاجة لمدة ٤ ساعات. ونخرجه بعدها من الفريزر ونغرف منه بملعقة مغموسة فى ماء مثلج ونضعه فى كوبيات التقديم ويقدم وبالهنا. الوسوم

آيس كريم الخوخ من أنواع المثلجات اللذيذة والمغذية، لأنه يتكون من مكونات صحية ومفيدة للجسم لذلك نقوم بصناعتها فى المنزل من منتجات طبيعية جدا، ولا توجد بها المواد الحافظة الصناعية التى تضر بصحة الجسم، ونظراً للحر الشديد فى هذه الأيام نبحث عن المثلجات التى تساعد على ترطيب الجسم، وفى السنوات الأخيرة أصبح عمله فى المنزل من الأمور السهلة جدا، وتم إدخال الفواكه الطبيعية فى صناعته لكى نستمتع بأى بطعم الفاكهه الذى نفضله، وكذلك باقى المكونات مغذية من اللبن الذى يعطينا البروتين والفاكهة التى تعطينا الفيتامين وبذلك تكون قد اكتملت فوائده، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفنى مكونات وطريقة تحضير آيس كريم الخوخ. مكونات آيس كريم الخوخ يتكون آيس كريم الخوخ من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٤ كوب من الخوخ المقطع صغيراً.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

٢ كوب من الكريمة المخفوقة.

لون طعام صحي. مقادير الحليب المكثف المحلى كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من الماء الساخن.

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل آيس كريم الخوخ بسيطة جدا وغير متعبة ونتائجها مضمونة وهى كالتالي: نقوم بإحضار الخوخ وتقطيعه إلى قطع صغيرة. نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار . وبعد ذلك نضيف الخوخ المقطع ونسلقه لمدة ١٠ دقائق ونتركه حتى يبرد تماماً. وفى الخلاط نضع السكر البودرة وعليه اللبن البودرة وملعقة الزبدة وعليهم الماء الساخن. ونخلطهم مع بعض كويس حتى يصبح قوامه ثقيل ونتركه فى الخلاط حتى يبرد. وبعد أن يبرد تماماً نشغل الخلاط تانى على الحليب المكثف نضيف إليه الخوخ المسلوق البارد ونخفق حتى يمتزج الخليط تماماً. وبعد ذلك نضيف الكريمة المخفوقة شوية شوية هوه والخلاط شغال حتى يمتزج الخليط. وبعدها نضيف لون الطعام الصحي حتى نحصل على اللون الذى نريده. ونقوم بصب الخليط فى قوالب من البلاستيك ونضعه في فريزر الثلاجة لمدة ٤ ساعات. ونخرجه بعدها من الفريزر ونغرف منه بملعقة مغموسة فى ماء مثلج ونضعه فى كوبيات التقديم ويقدم وبالهنا.

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