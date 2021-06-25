طريقة الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة خطيرة طرية وطعم لذيذ

دائما ما يشعر الجميع بالملل من الوصفات المتكررة وتحديداً للدجاج، فالمعتاد تقدمه الأمهات مسلوقاً وبالرغم من وجود الكثير من الأصناف الرائعة ومنها الدجاج البانيه وي ودجاج كنتاجي وغيرها، ولكن الدجاج المشوي في الفرن من أشهر الوصفات التي تقدم في المطاعم ويقبل الجميع على تناولها باستمرار نظراً لطعمها الرائع، وهناك الكثير من التتبيلات المختلفة للدجاج المشوي، واليوم قررنا أن نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة خطيرة طرية جداً. مكونات الدجاج المشوي: دجاجة كاملة.

3 حبات بصل.

حبة فلفل أخضر رومي.

حبة طماطم.

مقدار ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير: يتم غسل الدجاج جيداً ونقعها في محلول من الماء والملح والخل والسكر حتى تتخلص من أي رائحة بها.

ثم نضيف كافة البهارات للخليط السابق ونقلبهما معاً للحصول على خليط متجانس.

نضع حشو الدجاج من الداخل وتحت الجلد بخليط التتبيلة.

نحضر صينية ونقطع فيها شرائح البصل ونضع فيها الدجاجة ونلف الصينية بورق الفويل وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 ثم نهدي النار إلى 170 لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالزبادي ومكوناتها: دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.

2 كوب زبادي.

بصلة مفرومة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

حوالي نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

فلفل أسود وملح.

نصف ملعقة صغيرة سماق.

نصف ملعقة زنجبيل مطحون. طريقة التحضير: نقوم بوضع مكونات التتبيلة كلها في وعاء كبير ونقلبهما معاً، ثم نضع فيها قطع الدجاج المقطعة ونقلبهما جيداً.

يترك الدجاج مع التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة أفضل.

نضع قطع الدجاج على شبكة الفرن ونضع تحتها قطع فويل أو صينية حتى لا تتساقط الدهون في الفرن.

على درجة حرارة متوسطة نضع الدجاج لمدة نصف ساعة، ثم نقلبها على الجانب الأخر لمدة نصف ساعة.

نقوم بإشعال الشواية حتى تتحمر قطع الدجاج وتأخذ اللون الأحمر المميز. مكونات الدجاج المشوي:طريقة التحضير:طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالزبادي ومكوناتها:طريقة التحضير: الوسوم

دائما ما يشعر الجميع بالملل من الوصفات المتكررة وتحديداً للدجاج، فالمعتاد تقدمه الأمهات مسلوقاً وبالرغم من وجود الكثير من الأصناف الرائعة ومنها الدجاج البانيه وي ودجاج كنتاجي وغيرها، ولكن الدجاج المشوي في الفرن من أشهر الوصفات التي تقدم في المطاعم ويقبل الجميع على تناولها باستمرار نظراً لطعمها الرائع، وهناك الكثير من التتبيلات المختلفة للدجاج المشوي، واليوم قررنا أن نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة خطيرة طرية جداً. مكونات الدجاج المشوي: دجاجة كاملة.

3 حبات بصل.

حبة فلفل أخضر رومي.

حبة طماطم.

مقدار ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح. طريقة التحضير: يتم غسل الدجاج جيداً ونقعها في محلول من الماء والملح والخل والسكر حتى تتخلص من أي رائحة بها.

ثم نضيف كافة البهارات للخليط السابق ونقلبهما معاً للحصول على خليط متجانس.

نضع حشو الدجاج من الداخل وتحت الجلد بخليط التتبيلة.

نحضر صينية ونقطع فيها شرائح البصل ونضع فيها الدجاجة ونلف الصينية بورق الفويل وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 ثم نهدي النار إلى 170 لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالزبادي ومكوناتها: دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.

2 كوب زبادي.

بصلة مفرومة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

حوالي نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

فلفل أسود وملح.

نصف ملعقة صغيرة سماق.

نصف ملعقة زنجبيل مطحون. طريقة التحضير: نقوم بوضع مكونات التتبيلة كلها في وعاء كبير ونقلبهما معاً، ثم نضع فيها قطع الدجاج المقطعة ونقلبهما جيداً.

يترك الدجاج مع التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة أفضل.

نضع قطع الدجاج على شبكة الفرن ونضع تحتها قطع فويل أو صينية حتى لا تتساقط الدهون في الفرن.

على درجة حرارة متوسطة نضع الدجاج لمدة نصف ساعة، ثم نقلبها على الجانب الأخر لمدة نصف ساعة.

نقوم بإشعال الشواية حتى تتحمر قطع الدجاج وتأخذ اللون الأحمر المميز. مكونات الدجاج المشوي:طريقة التحضير:طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالزبادي ومكوناتها:طريقة التحضير:

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