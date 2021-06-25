طريقة عمل كريم السمسم والنشا العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم السمسم والنشا ، من الكريمات العجيبة التي تمنح البشرة التفتيح وتزيل التجاعيد في أسرع وقت، فهو يعطي نتائج رهيبة عند استعماله من أول مرة، ويعمل على غلق مسام الوجه الواسعة التي تتراكم تحتها الأوساخ وتسبب ظهور البثور والحبوب المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، وهو مبيض طبيعي للوجه، ويساعد على توحيد لون البشرة ويزيل التصبغات بشكل سريع، وهو من الكريمات القوية التي تحافظ على نضارة البشرة ويجعلها ناعمة ومشرقة طوال اليوم، لأنه يحارب الجفاف حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي تساعد على ترطيب البشرة، وهو من الكريمات الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة ولا يتطلب مصاريف باهظة عند عمله ومكوناته توجد في كل منزل.

كما ينصح المتخصصين في التجميل باستخدام الكريمات الطبيعة مثل كريم الحلبة والكركم، التي يعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد، وكريم النشا وماء الورد الذي يعمل على تفتيح البشرة، وكريم البطاطس الرهيب في تبييض البشرة، وجعلها رطبه وناعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم السمسم والنشا العجيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات كريم السمسم والنشا العجيب

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من مطحون السمسم المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم السمسم والنشا العجيب لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به ماء الورد، والنشا ونقلبهم حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد. نضيف الزبادي، ثم نقوم بإضافة زيت السمسم، والبيكنج بودر، والسمسم المطحون ونقلبهم مع بعض حتى يصبح مثل الكريم. نحتفظ بالخليط في علبة صغيرة الحجم في الثلاجة لحين الاستخدام. نستخدم الكريم يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج. يفضل عمل حمام من البخار للوجه قبل وضع الكريم عليه.

طريقة عمل ماسك السمسم والعسل لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل ماسك سحري في المنزل وهى كما يلي:-