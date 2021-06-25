كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون رهيب لن يخطر في بالك

كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون رهيب، كيراتين طبيعي من الممكن الاعتماد عليه في جعل الشعر أكثر جمال، وانسيابية، ويحقق له النعومة الدائمة، وذلك من خلال بعض المكونات الطبيعية، والتي لها أثر فعال على الشعر، وتمنحه الرطوبة، وتقلل من فرص تشابكه مما يجعل تصفيفه أسهل وأيسر، ومن خلال الفقرات التالية، نتعرف على بعضٍ من تلك الوصفات، ومكوناتها وأثرها بالتفصيل على الشعر.

كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون رهيب لن يخطر ببالك

من الممكن أن نقوم بعمل الكيراتين الطبيعي بالاعتماد على المكونات الطبيعية الآتية

المكونات

ثلاث ملاعق مكون الفازلين.

ثلاث ملاعق زيت السمسم.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة زيت الجرجير.

طريقة التحضير

خلط مكون الفازلين مع الزيوت السابقة، وذلك حتى نحصل على القوام الذي يشبه السيروم، والذي يسهل فرده فوق خصلات الشعر، يحفظ في علبه زجاجية محكمة، ويستعمل عند الحاجة، حال دهنه يراعى أن يكون الشعر مغسول وجاف، ويوزع الخليط فوق الشعر بالتساوي، مع ضرورة تدليك الجذور، وتدليك الأطراف بالخليط، يمشط الشعر ثم يغطى لمدة لا تزيد عن الساعتين، بعدها يغسل الشعر وستلاحظين الفرق فيما قبل وبعد الاستخدام من خلال التصفيف، حيث يصبح أكثر سهولة، وخالي من أي تشابكات.

وصفات طبيعيه لعمل كيراتين طبيعي لشعر حريري

كيراتين طبيعي بالموز

باستعمال حبة واحدة من فاكهة الموز نستطيع أن نحضر وصفة طبيعية لكيراتين الشعر، وتلك الوصفة تمنحه الرطوبة، والنعومة لفترة طويلة، والمكونات كما يلي

موزة واحدة مهروسة تمامًا.

بيضة كاملة، ويتم خفقها.

لبن سائل حوالي ملعقتان.

ملعقة نشاء.

طريقة التحضير والاستعمال

خلط الموزة التي تم هرسها مع كمية النشاء جيدًا، إضافة البيضة الكاملة المخفوقة إلى الموز، والنشاء، وإعادة التقليب لمرة أخرى، نستمر في التقليب لكل المكونات حتى نحصل على قوام كريمي مميز من الممكن أن يطبق بسهولة على الشعر، بعد تحضيره يتم فرده على كل خصل الشعر مع مراعاة أن يكون الشعر مصفف، وذلك قبل أن تطبق الوصفة، بعد التطبيق ووصول الخليط لجذور الشعر يترك مدة حوالي ثلاثين دقيقة متتالية وذلك لضمان وصول تأثير مختلف مكونات الوصفة لأعماق الشعر، وحصوله على الاستفادة، بعد الانتهاء من التطبيق للوصفة، يغسل الشعر بالمياه الفاترة، والشامبو الملائم.