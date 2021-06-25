طريقة عمل دجاج كنتاكي اللذيذ المقرمش في البيت ألذ من الجاهز

دجاج كنتاكي ، يتميز بمذاق لذيذ وشهي ويقبل على أكله الجميع لما له من طعم متبل وملئ بالبهار وقوام مقرمش لذيذ وفريد، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل دجاج كنتاكي بمكونات متوفرة وبسيطة وطريقة سهلة ليس بها أي تعقيد.

كما أن هناك العديد من الأكلات اللذيذة التي يمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت مثل كيكة الهوهوز، وكيكة التوينكيز، وأيضا مقرمشات الدوريتوس، وكذلك الكريم كراميل، والهامبرجر، والجاتوه، وغيره الكثير من الوصفات والاكلات الشهية والمميزة، كما أن مكونات هذه الأكلات بسيطة وطريقة تحضيرها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد.

مكونات دجاج كنتاكي

المكون الأساسي لدجاج كنتاكي هو البهارات، فهو الذي يعطي المذاق الخاص واللذيذ للكنتاكي ومكوناته كالتالي:

ملعقة كبيرة من البصل البودر، وملعقة كبيرة من الثوم البودر.

وملعقة كبيرة من الزنجبيل، وملعقة كبيرة من بهارات الفراخ أو مكعبين مفتتين من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ونصف ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة على ذلك الحد حسب الرغبة.

وكذلك ملعقة كبيرة من النشا.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوبين من الماء.

عدد ثمانية دبابيس فراخ متوسطي الحجم.

بيضة.

طريقة التحضير

دجاج كنتاكي لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي: