بكيس خميره واحد سر ازاله شعر العانة والابط والجسم كلة بدون الم ولن ينمو مجددا تجربة رهيبة

بكيس خميره واحد سر ازاله شعر العانة والابط والجسم ، الشعر الزائد من أكثر المشكلات التي تعاني منها كل مرأة ولا تجد الحل المناسب الذي يخلصها منها إلى الأبد، ولكن يفضل أن تستخدمين سيدتي المكونات الطبيعية التي تقلل من ظهور الشعر الزائد بالجسم وتجعلك تتمتعين ببشرة ناعمة ناصعة البياض.

بكيس خميره واحد سر ازاله شعر العانة والابط والجسم

تعد الخميرة من أفضل المكونات التي يمكنك سيدتي استخدامها على بشرتك وأنت مغمضة العينين فهي تحتوي على مجموعة هائلة من الفوائد التي تستفيد منها البشرة بعد الاستخدام الأول والتي يتم كما يلي:

من الطرق الذي يمكن أن تستخدمي الخميرة فيها للتخلص من الشعر الزائد نهائياً بدون الشعور بأي ألم:

1 كيس خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة ملح خشن.

1 صابونة زيت الزيتون.

1 كوب ماء.

عليك بإضافة السكر إلى الماء وقلبي جيداً حتى أن يذوب تماماً بعدها يتم إضافة كيس الخميرة واستمري في التقليب حتى أن تذوب هي أيضاً.

بعد خلط المكونات مع بعضها قومي بتطبيقها المناطق المراد إزالة الشعر منها وانتظري حتى أن يجف الخليط على بشرتك.

بعدها يمكنك فركه بحركات دائرية رقيقة حتى تتخلصين من الخليط تماماً.

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر يتم تدليكه بصابونة زيت الزيتون مع رش القليل من الملح ثم يتم تدليكها قليلاً عكس تجاه نمو الشعر بداية من الأسفل حتى الأعلى ولمدة 15 دقيقة.

وللحصول على أفضل النتائج لابد من المواظبة على الاستخدام حتى لا ينمو الشعر مرة أخرى.

يحتوي العسل على عناصر مهمة جداً تعمل على حماية البشرة من الأضرار وتعالج الكثير من المشكلات ويستخدمان بهذه الطريقة:

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة كبير عصير ليمون.

كيس خميرة.

2 ملعقة كبيرة عسل.