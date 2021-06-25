بلح الشام اعمليه في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، بلح الشام من الحلويات العربية التي من السهل تحضيرها ويكثر تناولها في شهر رمضان، يتسم بلح الشام بالمذاق الجيد والمقرمش وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بلح الشام بدون قمع. طريقة عمل بلح الشام بدون قمع طريقة عمل بلح الشام بدون قمع المقادير كأس من المياه.

ثلاثة بيضات.

رشة قليلة من الفانيليا.

ربع كأس من الزيت.

كأس من الطحين الأبيض.

زيت نباتي للقلية. مقادير القطر: كأس من المياه.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كأسان من السكر الأبيض. طريقة تحضير القطر الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والسكر ويتم رفعه على النار وتركه لحين أن يغلي. ثم القيام بإضافة عصير الليمون والفانيليا ويتم التقليب لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. يتم ترك القطر على النار من فترة تتراوح من خمسة إلى عشرة دقائق لحين أن يصبح القوام كثيف. طريقة تحضير بلح الشام القيام بسكب المياه والزيت في إناء ويتم تركه على النار لحين أن يغلي الخليط. بعد ذلك يتم إضافة الطحين مرة واحدة ويتم تحريك الخليط باستخدام ملعقة خشبية. ثم يتم رفع الإناء من على النار ويتم ترك الخليط لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم سكب خليط الطحين في الخلاط وبعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الخلط بعد كل إضافة. القيام بدعك العجينة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة وعميقة. الحصول على ملعقة كبيرة ويتم تشكيل بلح الشام إلى كرات بحجم مناسب. ثم يتم وضعها في المقلاة وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك يتم رفع بلح الشام من الزيت ويتم وضعه على ورق لحين يتخلص من الزيت. ثم القيام بوضع بلح الشام في القطر البارد وبعد ذلك يتم تصفيته من خلال نقله إلى مصفاه. يتم تصفيته من خلال وضعه في مصفاه وتركه لمدة دقائق. بعد ذلك يتم ترتيبه في طبق التقديم وبالهناء على الجميع. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة تحضير القطرطريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام بدون بيض المكونات 2 كوب كبير من الدقيق.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ربع كوب صغير من الزيت.

2 كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة قليلة من الملح.

2 كوب كبير من القطر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا. الوسوم

بلح الشام اعمليه في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، بلح الشام من الحلويات العربية التي من السهل تحضيرها ويكثر تناولها في شهر رمضان، يتسم بلح الشام بالمذاق الجيد والمقرمش وهناك الكثير من السيدات التي ترغب في تحضيره في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بلح الشام بدون قمع. طريقة عمل بلح الشام بدون قمع طريقة عمل بلح الشام بدون قمع المقادير كأس من المياه.

ثلاثة بيضات.

رشة قليلة من الفانيليا.

ربع كأس من الزيت.

كأس من الطحين الأبيض.

زيت نباتي للقلية. مقادير القطر: كأس من المياه.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كأسان من السكر الأبيض. طريقة تحضير القطر الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والسكر ويتم رفعه على النار وتركه لحين أن يغلي. ثم القيام بإضافة عصير الليمون والفانيليا ويتم التقليب لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. يتم ترك القطر على النار من فترة تتراوح من خمسة إلى عشرة دقائق لحين أن يصبح القوام كثيف. طريقة تحضير بلح الشام القيام بسكب المياه والزيت في إناء ويتم تركه على النار لحين أن يغلي الخليط. بعد ذلك يتم إضافة الطحين مرة واحدة ويتم تحريك الخليط باستخدام ملعقة خشبية. ثم يتم رفع الإناء من على النار ويتم ترك الخليط لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم سكب خليط الطحين في الخلاط وبعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الخلط بعد كل إضافة. القيام بدعك العجينة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة وعميقة. الحصول على ملعقة كبيرة ويتم تشكيل بلح الشام إلى كرات بحجم مناسب. ثم يتم وضعها في المقلاة وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك يتم رفع بلح الشام من الزيت ويتم وضعه على ورق لحين يتخلص من الزيت. ثم القيام بوضع بلح الشام في القطر البارد وبعد ذلك يتم تصفيته من خلال نقله إلى مصفاه. يتم تصفيته من خلال وضعه في مصفاه وتركه لمدة دقائق. بعد ذلك يتم ترتيبه في طبق التقديم وبالهناء على الجميع. طريقة عمل بلح الشام بدون بيض طريقة تحضير القطرطريقة تحضير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام بدون بيض المكونات 2 كوب كبير من الدقيق.

ربع كوب صغير من الزبدة.

ربع كوب صغير من الزيت.

2 كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة قليلة من الملح.

2 كوب كبير من القطر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلح الشام اعمليه في البيت بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.