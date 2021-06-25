طريقة صبغ الحواجب في المنزل بأفضل المكونات الطبيعية بديلة الصبغات الكيميائية

طريقة صبغ الحواجب طبيعياً، تلجأ العديد من السيدات إلى تطبيق الإجراءات التجميلية بمكونات طبيعية في المنزل، وذلك رغبةً منها في توفير النفقات من ناحية، ومن ناحية أخرى منعًا من الازدحام أو استخدام نفس الأدوات مع غيرها في صالونات التجميل، ومن أبرز الطرق التجميلية الشائعة هي صبغ الحواجب طبيعيًا في المنزل، حيث أنها تعطي جمالاً مختلفاً للوجه وإضافة لمسة جمالية إليه، فيمكنكم متابعة المقال للتعرف على صبغ الحواجب طبيعياً في المنزل.

صبغ الحواجب طبيعياً في المنزل

تسعى الفتيات إلى الوصول إلى بدائل طبيعية تغنيها عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، وفي نفس الوقت تكون آمنة وصحية ولا تترك آثار جانبية على المدى البعيد، وحتى إن لم تأتي بنفس لون وفاعلية الصبغات الكيميائية وأعطت ظل خفيف للحاجبين يكفي أنها لا تحمل ضرر ولم تُعرض شعر الحواجب للتساقط، وإليك بعض الوصفات بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل، كالتالي:

جهزي مزيج من العسل والقرفة عن طريق خلط كميات متساوية مع بعض.

افرديها على الحاجبين باستخدام فرشاة رفيعة أو عيدان من القطن مع مراعاة تجنب ملامستها للعينين.

تمسح الحاجبين بقطنة مبللة، ثم تغسل بالماء الفاتر.

وصفة العسل والقرفةوصفة الحناء

في الغالب تلجأ السيدات إلى استخدام الحناء كبديل عن الصبغات الكيميائية، ولكن احرصي على تركها مدة لا تزيد عن 20 دقيقة، عن طريق إستخدامها كالتالي:

مزج القليل من الماء مع القليل من الحناء، ووضعهما على الحاجبين، ثم تمسح وتغسل بالماء الجاري.

تعد تلك الوصفة من الوصفات التقليدية التي كانت تستخدم منذ قديم الزمن، سواء في صبغ الشعر أو الحواجب أو تستخدم كعلاج لتشققات القدمين وعلاج قوي للأظافر.

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة واخلطيهم ببعض جيدًا.

قومي بتطبيق هذا الخليط على حاجبيك.

للحصول على أفضل النتائج يُمكنك تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة.

يُمكنك استخدام منقوع أكياس شاي البابونج بعد أن تتركها لمدة 60 دقيقة.

ومن ثم قومي بإضافة عصير الليمون إليها.

استخدمي فرشاة رفيعة من خلال غمسها في هذا المزيج وتمريرها على شعر الحواجب، ثم تركها نصف ساعة على الحاجبين.

يغسل الحاجبين بالماء الجاري .

وصفة العسل والليمونوصفة شاي البابونج