طريقة عمل الحواوشي السريع بخطوات بسيطة ونكهة لذيذة جداً

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يعتبر الحواوشي السريع ، من الأكلات اللذيذة وسريعة التحضير، يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه من المطاعم والمحلات المخصصة لعمله، ولكن من خلال مكونات بسيطة جداً تعتمد على الللحم المفروم ومجموعة من البهارات يمكننا تحضيره داخل المنزل وبكل سهولة وبساطة، كما تعد طريقة تحضيره داخل المنزل أشهي بكثير من مذاق الحواوشي الذي يباع في الخارج، وتعد أيضاً طريقة مضمونة من ناحية النظافة للحفاظ على صحتنا، وأيضاً من أسرع الطرق لتحضير وجبة لذيذة وشهية، ويعد هو أيضاً من الأكلات التي تقدم في وجبة العشاء أو الغداء بجانب المخللات والسلطات بمختلف أنواعها، وهناك طرق كثيرة ومتنوعة لإعداده تختلف من شخص لآخر، ولكن من خلال هذا المقال اختارنا لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الحواوشي السريع بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل الحواوشي السريع بالمنزل
يتكون الحواوشي من مكونات بسيطة جداً تميزه بنكهة لذيذة وشهية وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- قرن فلفل حار( مقطع مكعبات صغيرة).
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- قليل من الزيت.
- عيش بلدي.
يمكننا تحضير أرغفة الحواوشي السريع بكل سهولة داخل المنزل وبخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- توضع اللحمة المفرومة في وعاء كبير ومتسع ويضاف إليها البصل المفروم والفلفل الحار، ونقلب المكونات.
- ثم يضاف إليها جميع البهارات من ملح وفلفل والكزبرة والباربريكا ونخلط المكونات، حتي تتجانس مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نحضر العيش البلدي ويتم فتحه نصف فتحة ثم يتم حشوه بخلطة اللحمة المفرومة، تكرر هذه الخطوة مع باقية أرغفة العيش حتي الانتهاء من كمية اللحمة.
- يدهن العيش البلدي بالقليل من الزيت من الجانبين، ثم توضع طاسة من التيفال على النار.
- عندما تسخن الطاسة نبدأ بإضافة العيش ونعمل على تغطيته وتركه على نار هادئة حتي يتحمر، ثم يقلب على الوجه الآخر لكي يحمر بنفس الطريقة.
- ثم يقدم ساخناً بألف هنا وشفا مع جميع أنواع السلطات.
خطوات مهمة لنجاح عمل الحواوشي
هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لنجاح الحواوشي وهي كما يلي:ـ
- يجب أن تكون اللحمة المفرومة المستخدمة تحتوي على نسبة من الدهن.
- يمكن إضافة توابل اختيارية مثل الثوم البودر والبصل البودر حسب الرغبة والذوق، فتعتبر البهارات هي أهم المكونات لنجاح رغيف الحواوشي.
- يفضل استخدام طاسة من التيفال، لتساعد على نضج أرغفة العيش دون التصاق.
الوسوم
يعتبر الحواوشي السريع ، من الأكلات اللذيذة وسريعة التحضير، يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه من المطاعم والمحلات المخصصة لعمله، ولكن من خلال مكونات بسيطة جداً تعتمد على الللحم المفروم ومجموعة من البهارات يمكننا تحضيره داخل المنزل وبكل سهولة وبساطة، كما تعد طريقة تحضيره داخل المنزل أشهي بكثير من مذاق الحواوشي الذي يباع في الخارج، وتعد أيضاً طريقة مضمونة من ناحية النظافة للحفاظ على صحتنا، وأيضاً من أسرع الطرق لتحضير وجبة لذيذة وشهية، ويعد هو أيضاً من الأكلات التي تقدم في وجبة العشاء أو الغداء بجانب المخللات والسلطات بمختلف أنواعها، وهناك طرق كثيرة ومتنوعة لإعداده تختلف من شخص لآخر، ولكن من خلال هذا المقال اختارنا لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الحواوشي السريع بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل الحواوشي السريع بالمنزل
يتكون الحواوشي من مكونات بسيطة جداً تميزه بنكهة لذيذة وشهية وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- قرن فلفل حار( مقطع مكعبات صغيرة).
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- قليل من الزيت.
- عيش بلدي.
يمكننا تحضير أرغفة الحواوشي السريع بكل سهولة داخل المنزل وبخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- توضع اللحمة المفرومة في وعاء كبير ومتسع ويضاف إليها البصل المفروم والفلفل الحار، ونقلب المكونات.
- ثم يضاف إليها جميع البهارات من ملح وفلفل والكزبرة والباربريكا ونخلط المكونات، حتي تتجانس مع بعضها البعض بشكل جيد.
- نحضر العيش البلدي ويتم فتحه نصف فتحة ثم يتم حشوه بخلطة اللحمة المفرومة، تكرر هذه الخطوة مع باقية أرغفة العيش حتي الانتهاء من كمية اللحمة.
- يدهن العيش البلدي بالقليل من الزيت من الجانبين، ثم توضع طاسة من التيفال على النار.
- عندما تسخن الطاسة نبدأ بإضافة العيش ونعمل على تغطيته وتركه على نار هادئة حتي يتحمر، ثم يقلب على الوجه الآخر لكي يحمر بنفس الطريقة.
- ثم يقدم ساخناً بألف هنا وشفا مع جميع أنواع السلطات.
خطوات مهمة لنجاح عمل الحواوشي
هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لنجاح الحواوشي وهي كما يلي:ـ
- يجب أن تكون اللحمة المفرومة المستخدمة تحتوي على نسبة من الدهن.
- يمكن إضافة توابل اختيارية مثل الثوم البودر والبصل البودر حسب الرغبة والذوق، فتعتبر البهارات هي أهم المكونات لنجاح رغيف الحواوشي.
- يفضل استخدام طاسة من التيفال، لتساعد على نضج أرغفة العيش دون التصاق.
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