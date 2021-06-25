عمل كرات جوز الهند بالشوكولاته في أقل من 5 دقائق ومكونات متوفرة في بيتك وبسيطة، تعتبر أطباق الحلويات من الحلويات التي لا يستغنى عنها أي بيت ففي تناولها لذة للكبير والصغير والحلوى على اختلاف أنواعها كالهريسة والبسبوسة وغيرها، ولكن جوز الهند بالشوكولاته تتميز عن غيرها لما لها من مذاق وطعم لذيذ ورائحة جميلة ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاته بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل فضلاً عن الفوائد الصحية والجمالية التي تعود علينا من تناول تلك الحلوى.



طريقة عمل كرات جوز الهند

هناك الكثير من يفضل تناول جوز الهند سادة بدون إضافات ولكن البعض الآخر يحب مذاق الشوكولاته والبسكويت المطحون وإليكم المكونات.

كوب من البسكويت السادة المطحون.

نصف كوب من اللبن السائل ( المكثف ) لونه أبيض شديد الحلاوة.

ربع كوب من جوز الهند المطحون.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو ( البودرة ).

نقوم بإحضار وعاء ونضع به مسحوق البسكويت والكاكاو ونصف كمية جوز الهند مع التقليب وخلط المكونات. ثم نقوم بسكب اللبن السائل بالتدريج على البسكويت مع الاستمرار في عملية تقليب المكونات حتى تختلط تماما وتتجانس وتتكون لدينا عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ثم نقوم بغمسها في مسحوق جوز الهند حتى تتغلف تماما. نحضر صينية ونضع بها جوز الهند ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتماسك. ثم نخرج الصينية من الثلاجة وتوضع الكرات في أطباق التقديم.

كوب من جوز الهند.

ملعقتين كبيرتان من الحليب المكثف.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

شوكولانه خام للتغطية.

نحضر وعاء ونضع به جوز الهند والعسل والحليب ونقوم بعجنها باليد حتى تختلط المكونات جيدا وتتجانس. ثم نحضر صينية ونقوم بعمل كرات من العجينة تكون الكرات متوسطة الحجم. نقوم بوضع الصينية في الفريزر لمدة 20 دقيقة لحين إعداد الشوكولاته للتغطية. نحضر وعاء ونضع به ماء ساخن لعمل حمام مائي للشوكولاته حتى تذوب. بعد ذلك نقوم بوضع الكرات في الشيكولاتة الذائبة وتقلب جيدا حتى تتغطى بسائل الشيكولاتة. ثم نحضر صينية أخرى ونضع بها الكرات بالشيكولاتة ونخرج الكرات من الشيكولاتة باستخدام شوكة لتصفية الكرات من الشيكولاتة الزائدة. بعد ذلك نقوم بوضع الصينية وبها كرات جوز الهند بالشيكولاتة فى الفريزر لمدة لا تزيد عن 7 دقائق ثم نخرجها ونضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.

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