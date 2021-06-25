طريقة عمل كريم قشور الليمون المدهش للبشرة ناصعة البياض مثل الثلج

كريم قشور الليمون ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعطي تفتيح ونضارة مثل الثلج، ويحمي البشرة من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، فهو من الكريمات السحرية التي تحل المشاكل وتخفي أثار الحبوب والبقع المزعجة، فهو كريم جبار في تفتيح البشرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي تخص البشرة وتحميها من الجفاف، وتساعد على ترطيبها وتمنحها النعومة والإشراق ، ويعزز من أنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تجديد الخلايا الميتة، ويجعل الوجه يتمتع بالنضارة الكاملة، ويمكن استخدام الكريم في إزالة الاسمرار من المناطق الحساسة ويجعلها مثل بياض القطن، ويزيل الروائح الكريهة منها بشكل رهيب، وسو ف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أفضل كريم طبيعي من المنزل وهو كريم الليمون المدهش في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل سريع من أول استعمال. مكونات كريم قشور الليمون المدهش مكونات كريم قشور الليمون المدهش سوف نتعرف على تلك المكونات البسيطة لعمل كريم سريع المفعول في المنزل وهى كالتالي:- طبق صغير من قشور الليمون. ربع كوب من ماء الورد. كوب من الماء العادي. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الليمون المدهش لتفتيح البشرة في أسرع وقت وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء صغير ونضعه على النار.

ونضع به كوب من الماء وقشور الليمون ونتركها حتى تستوي تمامًا.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات ونقوم بخفقها جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نحضر علبة كريم فارغة ثم نضع الكريم داخلها ونحتفظ بها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نقوم بدهن الوجه مرة واحدة يوميًا قبل النوم حتى نحصل على بشارة ناصعة وخالية تمامًا من التجاعيد. طريقة عمل ماسك الليمون والنشا لتفتيح الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حبة من الليمون ونقوم بقسمها إلي نصفين. ثم نغمس نصف الليمونة في النشا وندلك بها الوجه جيدًا. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء البارد. نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الاسبوع. إذا كنتي تعاني من بشرة شديد الاسمرار يفضل عمل الماسك يوميًا قبل النوم. فوائد قشور الليمون للبشرة فوائد قشور الليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي تحتوي عليها القشور وهى كما يلي:- تعطي قشور الليمون بياض ناصع للوجه عند فركه بالنشا.

تعمل القشور على غلق المسام وقتل البكتيريا.

يحافظ على نضارة البشرة ويعطيها الحيوية ونشاط.

يحارب البكتيريا والجراثيم ويعالج الالتهابات.

يجعل الوجه ناعم وملمسه مثل الحرير. الوسوم

كريم قشور الليمون ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعطي تفتيح ونضارة مثل الثلج، ويحمي البشرة من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، فهو من الكريمات السحرية التي تحل المشاكل وتخفي أثار الحبوب والبقع المزعجة، فهو كريم جبار في تفتيح البشرة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي تخص البشرة وتحميها من الجفاف، وتساعد على ترطيبها وتمنحها النعومة والإشراق ، ويعزز من أنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تجديد الخلايا الميتة، ويجعل الوجه يتمتع بالنضارة الكاملة، ويمكن استخدام الكريم في إزالة الاسمرار من المناطق الحساسة ويجعلها مثل بياض القطن، ويزيل الروائح الكريهة منها بشكل رهيب، وسو ف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أفضل كريم طبيعي من المنزل وهو كريم الليمون المدهش في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل سريع من أول استعمال. مكونات كريم قشور الليمون المدهش مكونات كريم قشور الليمون المدهش سوف نتعرف على تلك المكونات البسيطة لعمل كريم سريع المفعول في المنزل وهى كالتالي:- طبق صغير من قشور الليمون. ربع كوب من ماء الورد. كوب من الماء العادي. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الليمون المدهش لتفتيح البشرة في أسرع وقت وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء صغير ونضعه على النار.

ونضع به كوب من الماء وقشور الليمون ونتركها حتى تستوي تمامًا.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات ونقوم بخفقها جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نحضر علبة كريم فارغة ثم نضع الكريم داخلها ونحتفظ بها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نقوم بدهن الوجه مرة واحدة يوميًا قبل النوم حتى نحصل على بشارة ناصعة وخالية تمامًا من التجاعيد. طريقة عمل ماسك الليمون والنشا لتفتيح الوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر حبة من الليمون ونقوم بقسمها إلي نصفين. ثم نغمس نصف الليمونة في النشا وندلك بها الوجه جيدًا. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء البارد. نكرر وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الاسبوع. إذا كنتي تعاني من بشرة شديد الاسمرار يفضل عمل الماسك يوميًا قبل النوم. فوائد قشور الليمون للبشرة فوائد قشور الليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي تحتوي عليها القشور وهى كما يلي:- تعطي قشور الليمون بياض ناصع للوجه عند فركه بالنشا.

تعمل القشور على غلق المسام وقتل البكتيريا.

يحافظ على نضارة البشرة ويعطيها الحيوية ونشاط.

يحارب البكتيريا والجراثيم ويعالج الالتهابات.

يجعل الوجه ناعم وملمسه مثل الحرير.

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