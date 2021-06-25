احصلي على حواجب تقيلة وعريضة بملعقة حنة في المنزل اصبغيها بنفسك في دقائق

تعتبر الحواجب الخفيفة مشكلة من أحد المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، لأن معظمهم يرغبون في الحصول علي حواجب غزيرة ذات لون جذاب، فهذا يجعلهم يلجأون إلي إستخدام مستحضرات التجميل ولكن كل هذه الأشياء تسبب التهابات شديدة بالجلد، ولكن عند استخدام شئ طبيعي للحصول علي الحواجب الجذابة يكون هذا أفضل شئ صحي، حيث يمكن استخدام الحناء الطبيعية لصبغ الحواجب فلابد من اختيار نوع جيد للحناء، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على طريقة صبغ الحواجب بالحنة الطبيعية بمكونات بسيطة وغير مكلفة. صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية المكونات : ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء الخضراء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق يكون نظيف ونضع في هذا الطبق مسحوق الحناء الخضراء، ثم نضيف إليها زيت اللوز وزيت الخروع ثم يتم تقليب هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك إضافة ملعقة كبيرة من الماء المغلي ثم نقوم بخلط المكونات مرة أخري ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين.

ثم يتم ترك خليط الحناء لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل كل المكونات مع بعضها لتعطينا نتيجة أفضل.

بعد ذلك يتم تنظيف الحواجب وهذا من خلال إزالة الشعر الزائد منها، ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر فلابد من القيام بهذه الخطوة قبل البدء في صبغ الحواجب.

يتم تجفيف الحواجب جيدا من الماء ثم نقوم بتجهيز فرشاة تكون صغيرة، ومن الضروري أن تكون هذه الفرشاة نظيفه جدا وللتأكد من نظافتها لابد من غسلها أو نقعها في وعاء به كمية من الماء النغلي والملح، ونتركها لفترة من الوقت حتي يتم غسلها جيدا وتطهيرها وتعقيمها أيضا.

نقوم بوضع الفرشاة في خليط الحناء ثم يتم توزيع الخليط علي الحواجب بالشكل المرغوب فيه.

وبعد ذلك نترك هذا الخليط علي الحواجب لمدة خمس دقائق، ولكن إذا كنتي ترغبين في الحصول علي لون داكن ممكن أن تتركي الخليط علي الحواجب لمدة عشر دقائق تقريبا.

ثم نقوم بتقشير خليط الحناء من علي الحواجب وبعد ذلك يتم غسلها جيدا بالماء الفاتر. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الحواجب الخفيفة مشكلة من أحد المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، لأن معظمهم يرغبون في الحصول علي حواجب غزيرة ذات لون جذاب، فهذا يجعلهم يلجأون إلي إستخدام مستحضرات التجميل ولكن كل هذه الأشياء تسبب التهابات شديدة بالجلد، ولكن عند استخدام شئ طبيعي للحصول علي الحواجب الجذابة يكون هذا أفضل شئ صحي، حيث يمكن استخدام الحناء الطبيعية لصبغ الحواجب فلابد من اختيار نوع جيد للحناء، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على طريقة صبغ الحواجب بالحنة الطبيعية بمكونات بسيطة وغير مكلفة. صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية المكونات : ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء الخضراء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

فرشاة. طريقة التحضير نحضر طبق يكون نظيف ونضع في هذا الطبق مسحوق الحناء الخضراء، ثم نضيف إليها زيت اللوز وزيت الخروع ثم يتم تقليب هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك إضافة ملعقة كبيرة من الماء المغلي ثم نقوم بخلط المكونات مرة أخري ونستمر في الخلط لمدة دقيقتين.

ثم يتم ترك خليط الحناء لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل كل المكونات مع بعضها لتعطينا نتيجة أفضل.

بعد ذلك يتم تنظيف الحواجب وهذا من خلال إزالة الشعر الزائد منها، ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر فلابد من القيام بهذه الخطوة قبل البدء في صبغ الحواجب.

يتم تجفيف الحواجب جيدا من الماء ثم نقوم بتجهيز فرشاة تكون صغيرة، ومن الضروري أن تكون هذه الفرشاة نظيفه جدا وللتأكد من نظافتها لابد من غسلها أو نقعها في وعاء به كمية من الماء النغلي والملح، ونتركها لفترة من الوقت حتي يتم غسلها جيدا وتطهيرها وتعقيمها أيضا.

نقوم بوضع الفرشاة في خليط الحناء ثم يتم توزيع الخليط علي الحواجب بالشكل المرغوب فيه.

وبعد ذلك نترك هذا الخليط علي الحواجب لمدة خمس دقائق، ولكن إذا كنتي ترغبين في الحصول علي لون داكن ممكن أن تتركي الخليط علي الحواجب لمدة عشر دقائق تقريبا.

ثم نقوم بتقشير خليط الحناء من علي الحواجب وبعد ذلك يتم غسلها جيدا بالماء الفاتر. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصلي على حواجب تقيلة وعريضة بملعقة حنة في المنزل اصبغيها بنفسك في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.