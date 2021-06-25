خلطة لإزالة الكلف والنمش نهائياً لبشرة نقية كالأطفال

خلطة لإزالة الكلف والنمش نهائياً بدون عودة حتى تعود البشرة إلى سابق عهدها نقية وذات مظهر رائع، ظهور الكلف على البشرة له العديد من الأسباب أولها وأهمها هو التعرض إلى الشمس يومياً بشكل مباشر مما يؤدي إلى ظهور البقع البنية على البشرة، إلى جانب كلف الحمل والذي تصاب به المرأة بدون أي أسباب سابقة فهو فقط عبارة عن زيادة تصبغات البشرة في تلك المناطق نتيجة لاختلاف الهرمونات في فترة الحمل، لذلك ننشر من خلال ثقفني أفضل خلطات للكلف والتصبغات وأفضل خلطة مضمونة للكلف العميق للحصول على بشرة نقية خالية من أي شوائب.

نحضر ملعقة كبيرة من كركم الجسم وملعقتين كبيرتين من الحليب.

نخلطهم جيداً حتى يتكون معجون سهل الفرد على الوجه.

نضع القناع على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.

نكرر الخلطة مرتين أسبوعياً إلى أن يختفي النمش والكلف نهائياً.

نخلط فنجان من زيت اللوز المُر مع فنجان من زيت الخروع ثم نضعه في زجاجة.

ندهن كل يوم مقدار ملعقة صغيرة على كامل البشرة مع التركيز على البقع ومناطق الكلف.

نكرر دهن الزيت يومياً لمدة 5 أيام إلى أسبوع وسوف نجد نتيجة مبهرة.

يُنصح بعدم الخروج من المنزل والتعرض لآشعة الشمس المباشرة بدون وضع واقي من الشمس وتكراره مرة كل ساعتين.

يفضل ارتداء قبعة حتى لا تصل آشعة الشمس إلى الوجه.

تجنب تعرض الجلد للإلتهاب لأنه يتحول إلى بقع بنية، وعليه ينبغي أن تتوقف المرأة عن إزالة شعر الوجه بالشمع أو بالوسائل التي تسبب إلتهاب البشرة.

عدم الوقوف في أشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات ذروة الحرارة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

استخدام أكثر من خلطة لإزالة الكلف والنمش نهائياً بعد التعرض المتكرر للشمس أو بعد الحمل للتخلص تدريجياً من آثار كلف البشرة.

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التصبغات الجلدية الناتجة من التعرض لآشعة الشمس أيضاً لها مجموعة من الخلطات والصفات التي تساعد على تحسين مظهرها وتفتيحها، تتمثل تلك الخلطات في:

خلطة الليمون مع الكريم المرطب

اخلطي مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع 100 جرام من كريم البشرة المرطب اليومي المناسب لبشرتك واحتفظي به بالثلاجة واستخدميه يومياً.

خلطة ماء البصل والبقدونس

تُفرم بصلة وتعصر ويؤخذ مائها ثم يخلط مع مغلي البقدونس وتوضع على البشرة يومياً لمدة ساعة.

خلطة لتفتيح وتوحيد لون البشرة

يعد توحيد لون البشرة من الغايات التي تسعى كل الإناث لها، فبشرة موحدة تعني إطلالة أكثر إشراقاً، من المكونات التي تساعد على توحيد وتفتيح البشرة هو قناع الأرز، حيث يمكنك خلط ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع ملعقة كبيرة من الحليب ونصف ملعقة من ماء الورد، ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى ربع ساعة ثم افركيه مع الغسيل بالماء وغسول مناسب للبشرة، يكرر هذا القناع من مرة إلى مرتين أسبوعياً حسب الحاجة.