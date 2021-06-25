طاجن هتاكلي صوابعك وراه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطعم لذيذ وشهي بمكونات اقتصادية

من أكثر الطواجن القابلة للتغير أو التجديد هي طواجن الفراخ، حيث يمكن أن تضيفي إليها أنواع أخري من الخضراوات ولتكن الفاصوليا أو البطاطس أو البسلة وغير ذلك العديد، فقد يعتبر هذا الطاجن من أكثر الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لصحة الإنسان وبالتحديد الأطفال، وطريقة عمله سهلة جدا وأيضا مكوناته بسيطة ويمكن تقديمه بجانب أي صنف آخر من الأكلات، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

وقد يتكون طاجن الفراخ بالبصل بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة على ربة المنزل وجميعها متوفرة في المنزل، إليكي المكونات وطريقة الإعداد.

المكونات :

فرخة مقطعة إلي أربعة أو ثمانية أجزاء.

ربع كيلو من الطماطم المفروم ناعم.

ربع كيلو من البصل المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

يتم تحضير وعاء مناسب لكي نضع به كمية البصل والطماطم المفروم ناعم، ثم نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود ومسحوق الكاري والبابريكا وبهارات الفراخ ثم يتم خلطهم مع بعض بطريقة جيدة.

بعد ذلك نقوم بتحضير الفراخ وهذا من خلال غسل وتنظيف الفرخة جيدا ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة مثلا قد تكون أربعة أجزاء أو ثمانية، ثم نقوم بغسل قطع الفراخ مرة أخري باستخدام الماء والملح والسكر.

وبعد غسل الفراخ جيدا نقوم بوضع قطع الفراخ إلي التتبيلة التي تم تجهيزها في أول خطوة وهي البصل والطماطم المفروم مع التوابل، ويتم تقليب الفراخ مع هذا الخليط بشكل جيد حتي يتم تغطيتها به.

وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن وتشغيلها علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، وبعد أن تم تسخين الفرن جيدا نقوم بوضع طاجن الفراخ في الفرن، ثم نتركه لمدة نصف ساعة علي الأقل أو نتركه حتي يصبح باللون الأحمر أو البني الغامق، وبعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتقديمه مباشرة بجانب عدد من الأطباق الأخرى كالأرز والسلطة.

طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل