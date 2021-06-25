- 1/2
- 2/2
يعتبر كريم الخميرة لفرد الشعر من أقوى الكريمات الطبيعية، التي يتم استخدامها لفرد الشعر الخشن والمجعد وتعطي نتائج فعالة، ويتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة وغير ضارة للشعر، وتعيد اللمعان والترطيب للشعر التالف والمتقصف، كما أنها تغذي بصيلات الشعر وتحسن مظهره، وتجعل الشعر ينمو بطريقة صحية حيث تقوي جذور الشعر، وينصح الخبراء باستخدام المواد الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية، التي تعطي نتائج سريعة ولكنها تسبب مشاكل كبيرة للشعر، حيث تؤدي إلى تساقطه وعدم نموه، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام.مكونات عمل كريم الخميرة لفرد الشعر
تتميز مكونات عمل كريم الخميرة بأنها متوفرة في كل منزل، وتتكون من مواد طبيعية تغذي الشعر وتقلل تساقطه، كما أنها يصلح استعمالها على جميع أنواع الشعر، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
تتكون طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر من خطوات سهلة وبسيطة، ولكن يجب مراعاة الترتيب والمقادير حتى نحصل على نتائج جيدة، وتتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:-
- نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ربع كوب من الحليب الدافئ، ثم نقوم بتقليب الخليط جيداً.
- ثم نترك خليط الخميرة والحليب لمدة ربع ساعة حتى يتم التفاعل بينهما.
- نضيف 2 ملعقة كبيرة من الزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم نستمر في التقليب.
- نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونمزج المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.
- ثم نترك الكريم لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام، حتى نحصل على أفضل النتائج.
طريقة الاستخدام
ندهن الشعر بالكريم من الجذور للأطراف مع التمشيط، ثم نقوم بتغطية الشعر لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل استخدام الكريم مرة واحدة أسبوعياً، وسنلاحظ تغيراً ملموساً في نعومة الشعر ولمعانه.فوائد الخميرة للشعر
للخميرة فوائد عديدة منها ما يلي:ـ
- تعمل على تقوية الشعر، لأنها تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية .
- تمنع ظهور الشيب، لأنها تحتوي على فيتامين ب والحديد والزنك.
- تعمل الخميرة على تطويل الشعر وتنعيمه وتخليصه من التجعد.
يعمل عسل النحل على امداد الشعر بكثير من الفوائد وهي كالآتي:ـ
- يعتبر العسل من المواد الغذائية الهامة لنمو الشعر وزيادة كثافته.
- يعمل على ترطيب الشعر وحل مشكلة التساقط.
- يحسن عسل النحل من صحة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويل الشعر.
- يعمل كمضاد للبكتيريا مما يسهم في علاج مشكلة قشرة الشعر.
- يستخدم في إعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف.
فوائد زيت الزيتون للشعر
يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت التي تستخدم للشعر ومن فوائد ما يلي:ـ
- ترطيب الشعر الجاف وحمايته من التساقط.
- يحتوي على فيتامينات تعالج الشعر المتقصف والمجهد.
- يحافظ على الكيراتين الطبيعي ويعطي النعومة واللمعان.
- يساهم في حل مشكلة القشرة والحكة المصاحبة لها وينظف فروة الرأس.
- حماية الشعر من الأضرار التي يتعرض لها بسبب ظروف الطقس.
الوسوم
يعتبر كريم الخميرة لفرد الشعر من أقوى الكريمات الطبيعية، التي يتم استخدامها لفرد الشعر الخشن والمجعد وتعطي نتائج فعالة، ويتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة وغير ضارة للشعر، وتعيد اللمعان والترطيب للشعر التالف والمتقصف، كما أنها تغذي بصيلات الشعر وتحسن مظهره، وتجعل الشعر ينمو بطريقة صحية حيث تقوي جذور الشعر، وينصح الخبراء باستخدام المواد الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية، التي تعطي نتائج سريعة ولكنها تسبب مشاكل كبيرة للشعر، حيث تؤدي إلى تساقطه وعدم نموه، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام.مكونات عمل كريم الخميرة لفرد الشعر
تتميز مكونات عمل كريم الخميرة بأنها متوفرة في كل منزل، وتتكون من مواد طبيعية تغذي الشعر وتقلل تساقطه، كما أنها يصلح استعمالها على جميع أنواع الشعر، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ربع كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
تتكون طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر من خطوات سهلة وبسيطة، ولكن يجب مراعاة الترتيب والمقادير حتى نحصل على نتائج جيدة، وتتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:-
- نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ربع كوب من الحليب الدافئ، ثم نقوم بتقليب الخليط جيداً.
- ثم نترك خليط الخميرة والحليب لمدة ربع ساعة حتى يتم التفاعل بينهما.
- نضيف 2 ملعقة كبيرة من الزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم نستمر في التقليب.
- نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونمزج المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.
- ثم نترك الكريم لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام، حتى نحصل على أفضل النتائج.
طريقة الاستخدام
ندهن الشعر بالكريم من الجذور للأطراف مع التمشيط، ثم نقوم بتغطية الشعر لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل استخدام الكريم مرة واحدة أسبوعياً، وسنلاحظ تغيراً ملموساً في نعومة الشعر ولمعانه.فوائد الخميرة للشعر
للخميرة فوائد عديدة منها ما يلي:ـ
- تعمل على تقوية الشعر، لأنها تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية .
- تمنع ظهور الشيب، لأنها تحتوي على فيتامين ب والحديد والزنك.
- تعمل الخميرة على تطويل الشعر وتنعيمه وتخليصه من التجعد.
يعمل عسل النحل على امداد الشعر بكثير من الفوائد وهي كالآتي:ـ
- يعتبر العسل من المواد الغذائية الهامة لنمو الشعر وزيادة كثافته.
- يعمل على ترطيب الشعر وحل مشكلة التساقط.
- يحسن عسل النحل من صحة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويل الشعر.
- يعمل كمضاد للبكتيريا مما يسهم في علاج مشكلة قشرة الشعر.
- يستخدم في إعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف.
فوائد زيت الزيتون للشعر
يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت التي تستخدم للشعر ومن فوائد ما يلي:ـ
- ترطيب الشعر الجاف وحمايته من التساقط.
- يحتوي على فيتامينات تعالج الشعر المتقصف والمجهد.
- يحافظ على الكيراتين الطبيعي ويعطي النعومة واللمعان.
- يساهم في حل مشكلة القشرة والحكة المصاحبة لها وينظف فروة الرأس.
- حماية الشعر من الأضرار التي يتعرض لها بسبب ظروف الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.