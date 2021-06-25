يعتبر كريم الخميرة لفرد الشعر من أقوى الكريمات الطبيعية، التي يتم استخدامها لفرد الشعر الخشن والمجعد وتعطي نتائج فعالة، ويتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة وغير ضارة للشعر، وتعيد اللمعان والترطيب للشعر التالف والمتقصف، كما أنها تغذي بصيلات الشعر وتحسن مظهره، وتجعل الشعر ينمو بطريقة صحية حيث تقوي جذور الشعر، وينصح الخبراء باستخدام المواد الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية، التي تعطي نتائج سريعة ولكنها تسبب مشاكل كبيرة للشعر، حيث تؤدي إلى تساقطه وعدم نموه، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام.

مكونات عمل كريم الخميرة لفرد الشعر

تتميز مكونات عمل كريم الخميرة بأنها متوفرة في كل منزل، وتتكون من مواد طبيعية تغذي الشعر وتقلل تساقطه، كما أنها يصلح استعمالها على جميع أنواع الشعر، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر

تتكون طريقة تحضير كريم الخميرة لفرد الشعر من خطوات سهلة وبسيطة، ولكن يجب مراعاة الترتيب والمقادير حتى نحصل على نتائج جيدة، وتتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:-

نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ربع كوب من الحليب الدافئ، ثم نقوم بتقليب الخليط جيداً. ثم نترك خليط الخميرة والحليب لمدة ربع ساعة حتى يتم التفاعل بينهما. نضيف 2 ملعقة كبيرة من الزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل ثم نستمر في التقليب. نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونمزج المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس. ثم نترك الكريم لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام، حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة الاستخدام

ندهن الشعر بالكريم من الجذور للأطراف مع التمشيط، ثم نقوم بتغطية الشعر لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل استخدام الكريم مرة واحدة أسبوعياً، وسنلاحظ تغيراً ملموساً في نعومة الشعر ولمعانه.

فوائد الخميرة للشعر

للخميرة فوائد عديدة منها ما يلي:ـ

تعمل على تقوية الشعر، لأنها تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية .

تمنع ظهور الشيب، لأنها تحتوي على فيتامين ب والحديد والزنك.

تعمل الخميرة على تطويل الشعر وتنعيمه وتخليصه من التجعد.

فوائد عسل النحل للشعر

يعمل عسل النحل على امداد الشعر بكثير من الفوائد وهي كالآتي:ـ

يعتبر العسل من المواد الغذائية الهامة لنمو الشعر وزيادة كثافته.

يعمل على ترطيب الشعر وحل مشكلة التساقط.

يحسن عسل النحل من صحة بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تطويل الشعر.

يعمل كمضاد للبكتيريا مما يسهم في علاج مشكلة قشرة الشعر.

يستخدم في إعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت التي تستخدم للشعر ومن فوائد ما يلي:ـ