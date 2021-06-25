طريقة بروستد دجاج بالفرن مقرمش وصحي ومنزلي بدون قلي بالخطوات

طريقة بروستد دجاج بالفرن ، من أسهل طرق عمل دجاج بروستد مقرمش بالفرن، وهي طريقة سهلة للغاية لعمل صدور دجاج مشوية مقرمشة، في حال إذا أردت عمل بروستد دجاج مقلي مثل، طريقة عمل بروستد البيك، أو يمكنك عمل صدور دجاج مشوية، أو أي قطع دجاج مشوية في المنزل مثل الجاهزة، وذلك من خلال تتبيلة البروستد السرية، وعملها في الفرن. وجدير بالذكر، أن طريقة بروستد دجاج بالفرن، تناسب الرياضيين ومن يقومون بعمل الدايت لإنقاص الوزن، لأن القطع المشوية تحتوي على سعرات حرارية أقل، من قطع الصدور الفراخ المقلية المقرمشة، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن كيفية سهلة لعمل بروستد صحي بالفرن، أو بروستد دجاج بدون قلي، أو بروستد دجاج مشوي، وهي كذلك تشبه طريقة عمل بروستد ربيان بالفرن

يمكنك تجربة وصفة بروستد دجاج بالفرن، إذا كان لديك مناسبة ما، مثل أعياد الميلاد، أو عزومة لعدد من أسرتك أو أسرة زوجك، فهو وجبة رئيسة ممتازة، تساعدك على تقديم سفرة شهيةى وممتلئة بما لذ وطاب من الأطعمة، وهي جيدة جدًا في حال وجود ضيف وبصحبته أطفالا؛ حيث يساعدك تحضير بروستد مشوي صدور دجاج بالفرن، على نظافة المكان فلا تتسخ غرفة الطعام سريعًا، إذا ما ألقى أحد الأطفال طعامه أرضًا، بالإضافة إلى أن عمل صدور الدجاج يمكنك أن تتفنني به، وتجهيز صدور الدجاج بأكثر من طريقة صحية منها؛ طريقه تشيكن ستربس مقلية مثل كنتاكي ، و ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، وذلك إن أردت التغيير وتجديد مائدتك.

دجاجة كاملة مقطعة إلى أجزاء، حوالي 8 قطع كاملة.

نصف كوب من الزبادي.

3 حبات بيض.

كوب واحد من الدقيق.

كوب بقسماط.

ملعقة بابريكا صغيرة.

سماق بقدر ملعقة صغيرة.

ريحان مجفف مطحون جيدًا بمقدار ملعقة.

رشة من الملح.

فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة أو رشة.