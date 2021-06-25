طريقة بروستد دجاج بالفرن مقرمش وصحي ومنزلي بدون قلي بالخطوات

طريقة بروستد دجاج بالفرن ، من أسهل طرق عمل دجاج بروستد مقرمش بالفرن، وهي طريقة سهلة للغاية لعمل صدور دجاج مشوية مقرمشة، في حال إذا أردت عمل بروستد دجاج مقلي مثل، طريقة عمل بروستد البيك، أو يمكنك عمل صدور دجاج مشوية، أو أي قطع دجاج مشوية في المنزل مثل الجاهزة، وذلك من خلال تتبيلة البروستد السرية، وعملها في الفرن. وجدير بالذكر، أن طريقة بروستد دجاج بالفرن، تناسب الرياضيين ومن يقومون بعمل الدايت لإنقاص الوزن، لأن القطع المشوية تحتوي على سعرات حرارية أقل، من قطع الصدور الفراخ المقلية المقرمشة، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن كيفية سهلة لعمل بروستد صحي بالفرن، أو بروستد دجاج بدون قلي، أو بروستد دجاج مشوي، وهي كذلك تشبه طريقة عمل بروستد ربيان بالفرنبروستد دجاج بدون قلي
يمكنك تجربة وصفة بروستد دجاج بالفرن، إذا كان لديك مناسبة ما، مثل أعياد الميلاد، أو عزومة لعدد من أسرتك أو أسرة زوجك، فهو وجبة رئيسة ممتازة، تساعدك على تقديم سفرة شهيةى وممتلئة بما لذ وطاب من الأطعمة، وهي جيدة جدًا في حال وجود ضيف وبصحبته أطفالا؛ حيث يساعدك تحضير بروستد مشوي صدور دجاج بالفرن، على نظافة المكان فلا تتسخ غرفة الطعام سريعًا، إذا ما ألقى أحد الأطفال طعامه أرضًا، بالإضافة إلى أن عمل صدور الدجاج يمكنك أن تتفنني به، وتجهيز صدور الدجاج بأكثر من طريقة صحية منها؛ طريقه تشيكن ستربس مقلية مثل كنتاكي ، و ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، وذلك إن أردت التغيير وتجديد مائدتك.بروستد صدور دجاج بالفرن
- دجاجة كاملة مقطعة إلى أجزاء، حوالي 8 قطع كاملة.
- نصف كوب من الزبادي.
- 3 حبات بيض.
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب بقسماط.
- ملعقة بابريكا صغيرة.
- سماق بقدر ملعقة صغيرة.
- ريحان مجفف مطحون جيدًا بمقدار ملعقة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة أو رشة.
- قومي أولا بتسخين الفرن عند درجة 180 درجة مئوية، قبل البدء في تحضير الدجاج المقرمش بالفرن.
- ثم أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به الزبادي مع الملح والفلفل الأسود، وامزجيهم جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي أنصاف كمية البهارات لديك مثل السماق، والبابريكا والريحان، وامزجي المكونات مرة أخرى جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي قطع الدجاجة المقطعة في الخليط، واغمريها داخله جيدًا.
- اتركي الدجاج مغمورًا في التتبيلة السرية للبروستد، وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.
- وفي وعاء آخر، اخلطي البيض مع الملح والفلفل الأسود، بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.
- ثم ضعي الدقيق مع البقسماط في صحنين آخرين، ثم أضيفي البقسماط إلى نصف البهارات المتبقبية.
- بعد أن تخرجي الدجاج من الثلاجة، اغمسيه أولا في صحن الدقيق، ثم انقليه إلى صحن البيض، ثم اغمريه أخيرًا في صحن البقسماط.
- بعد الانتهاء من كل كمية وقطع الدجاج أمامك، أحضري صينية الخبز، وافردي فيها ورقة زبدة.
- ثم ضعي قطع بروستد الدجاج المتبلة، في صينية الخبز.
- أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم أخرجي قطع بروستد الدجاج المقرمش، واقلبيها على الجهة الأخرى.
- ثم أدخلي الصينية مرة أخرى، لمدة نصف ساعة، حتى يتم تحمير الأجزاء غير الناضجة من الدجاج.
- ثم قدمي قطع بروستد الدجاج المقرمش في الفرن، إلى أسرتك وهي ساخنة، إلى جوار السلطات والمقبلات الشهية.
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طريقة بروستد دجاج بالفرن ، من أسهل طرق عمل دجاج بروستد مقرمش بالفرن، وهي طريقة سهلة للغاية لعمل صدور دجاج مشوية مقرمشة، في حال إذا أردت عمل بروستد دجاج مقلي مثل، طريقة عمل بروستد البيك، أو يمكنك عمل صدور دجاج مشوية، أو أي قطع دجاج مشوية في المنزل مثل الجاهزة، وذلك من خلال تتبيلة البروستد السرية، وعملها في الفرن. وجدير بالذكر، أن طريقة بروستد دجاج بالفرن، تناسب الرياضيين ومن يقومون بعمل الدايت لإنقاص الوزن، لأن القطع المشوية تحتوي على سعرات حرارية أقل، من قطع الصدور الفراخ المقلية المقرمشة، ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن كيفية سهلة لعمل بروستد صحي بالفرن، أو بروستد دجاج بدون قلي، أو بروستد دجاج مشوي، وهي كذلك تشبه طريقة عمل بروستد ربيان بالفرنبروستد دجاج بدون قلي
يمكنك تجربة وصفة بروستد دجاج بالفرن، إذا كان لديك مناسبة ما، مثل أعياد الميلاد، أو عزومة لعدد من أسرتك أو أسرة زوجك، فهو وجبة رئيسة ممتازة، تساعدك على تقديم سفرة شهيةى وممتلئة بما لذ وطاب من الأطعمة، وهي جيدة جدًا في حال وجود ضيف وبصحبته أطفالا؛ حيث يساعدك تحضير بروستد مشوي صدور دجاج بالفرن، على نظافة المكان فلا تتسخ غرفة الطعام سريعًا، إذا ما ألقى أحد الأطفال طعامه أرضًا، بالإضافة إلى أن عمل صدور الدجاج يمكنك أن تتفنني به، وتجهيز صدور الدجاج بأكثر من طريقة صحية منها؛ طريقه تشيكن ستربس مقلية مثل كنتاكي ، و ايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي ، و طريقة دجاج مسالا منال العالم ، طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، وذلك إن أردت التغيير وتجديد مائدتك.بروستد صدور دجاج بالفرن
- دجاجة كاملة مقطعة إلى أجزاء، حوالي 8 قطع كاملة.
- نصف كوب من الزبادي.
- 3 حبات بيض.
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب بقسماط.
- ملعقة بابريكا صغيرة.
- سماق بقدر ملعقة صغيرة.
- ريحان مجفف مطحون جيدًا بمقدار ملعقة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون بمقدار ملعقة صغيرة أو رشة.
- قومي أولا بتسخين الفرن عند درجة 180 درجة مئوية، قبل البدء في تحضير الدجاج المقرمش بالفرن.
- ثم أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به الزبادي مع الملح والفلفل الأسود، وامزجيهم جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي أنصاف كمية البهارات لديك مثل السماق، والبابريكا والريحان، وامزجي المكونات مرة أخرى جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- ثم ضعي قطع الدجاجة المقطعة في الخليط، واغمريها داخله جيدًا.
- اتركي الدجاج مغمورًا في التتبيلة السرية للبروستد، وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.
- وفي وعاء آخر، اخلطي البيض مع الملح والفلفل الأسود، بالمضرب اليدوي أو الكهربائي.
- ثم ضعي الدقيق مع البقسماط في صحنين آخرين، ثم أضيفي البقسماط إلى نصف البهارات المتبقبية.
- بعد أن تخرجي الدجاج من الثلاجة، اغمسيه أولا في صحن الدقيق، ثم انقليه إلى صحن البيض، ثم اغمريه أخيرًا في صحن البقسماط.
- بعد الانتهاء من كل كمية وقطع الدجاج أمامك، أحضري صينية الخبز، وافردي فيها ورقة زبدة.
- ثم ضعي قطع بروستد الدجاج المتبلة، في صينية الخبز.
- أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم أخرجي قطع بروستد الدجاج المقرمش، واقلبيها على الجهة الأخرى.
- ثم أدخلي الصينية مرة أخرى، لمدة نصف ساعة، حتى يتم تحمير الأجزاء غير الناضجة من الدجاج.
- ثم قدمي قطع بروستد الدجاج المقرمش في الفرن، إلى أسرتك وهي ساخنة، إلى جوار السلطات والمقبلات الشهية.
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