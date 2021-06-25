طريقة عمل المهلبية بدون حليب بالمنزل في خمس دقائق وبألذ مذاق

طريقة عمل المهلبية هذا ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت، حيث أنها من أسهل أنواع الحلويات اللذيذة وسريعة التحضير، وبالإضافة إلى ذلك يمكن تحضيرها بمجموعة من النكهات المختلفة، وأيضاً تعتبر بمثابة حلوى خفيفة يحبها الجميع الكبار والصغار، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة تحضيرها في المنزل في خمس دقائق، لذلك تابع معنا.

مكونات التحضير

قبل معرفة طريقة عمل المهلبية في المنزل، تعتبر من الحلويات المغذية لأنها تحتوي على مكونات غذائية هامة، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة لديك في مطبخك كالتالي:

أولاً لتر من الحليب السائل.

لتر من الحليب السائل. وأيضاً عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا.

عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا. سكر أبيض حسب الرغبة.

وبالإضافة إلى ذلك نكهتك المفضلة من الفانيلا أو القرفة أو ماء الورد.

نكهتك المفضلة من الفانيلا أو القرفة أو ماء الورد. للتزيين يمكنك استخدام الفستق أو أي أنواع المكسرات أو صوص النوتيلا.

طريقة عمل المهلبية العادية

يمكنك عمل المهلبية بالطريقة المعتادة وإضافة النكهات المفضلة لديك لإعطائها المذاق المفضل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بإذابة السكر مع الحليب في وعاء مع التقليب المستمر. ثم قومي بوضع الإناء على النار مع التقليب المستمر، حتى يصل إلى درجة الغليان. وبالإضافة إلى ذلك، قومي بإذابة النشا مع بعض من الحليب حتى تمام الذوبان، وإضافتها بالتدريج على الخليط. ثم بعد ذلك يمكن إضافة أحد النكهات التي تفضليها. استمري في التقليب حتى يصل الخليط إلى القوام المطلوب. عندما يصل إلى القوام المطلوب، قومي بغرف المهلبية في أطباق التقديم. وعلاوة على ذلك يمكنك تزيين الوجه بالمكسرات والفستق الحلبي، أو بصوص النوتيلا. اتركيها لتبرد قليلاً ثم قدميها لعائلتك وضيوفك.

تعرفي على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بدون بيض بمكونات متوفرة في مطبخك وقدميه لعائلتك مع صوص النوتيلا اللذيذ.

طريقة عمل مهلبية النشا بدون حليب

في حالة عدم توافر الحليب في المنزل وتريدين صنع المهلبية لعائلتك، يمكنك تحضيرها بدون استخدام الحليب بالطريقة المعتادة مع اختلاف التالي:

أولاً يتم استبدال الحليب ب 5 أكواب من الماء.

ثم يتم استخدام ثلث كوب من النشا، ويتم إذابة السكر مع الماء مع النشا.

وبالإضافة إلى ذلك يتم استخدام كمية أكثر من السكر.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا عن طريقة عمل المهلبية بالطريقة المعتادة وبدون حليب، إذا كنتي لا تفضلين استخدام البيض، تعرفي على طريقة تحضير كيك بدون بيض هشه ولذيذة.