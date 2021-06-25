طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي في البيت سهل ولذيذ

طريقة عمل أيس كريم بالفراولة في البيت نقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، مع ارتفاع درجة الحرارة نحتاج إلى معرفة كيفية تحضير أيس كريم الفراولة السهل واللذيذ في البيت بخطوات سهلة، وصفة مثلجات الفراولة والزبادي يمكن تنفيذها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة لديك في مطبخك، الأيس كريم هو نوع خفيف من أنواع الحلا التي تميز فصل الصيف، فهو عبارة عن كريمة مجمدة ومعها أطعمة متعددة منها أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة والفواكه المختلفة، ومن أهم مميزاتها أنها تلطف درجة حرارة الجسم وتساعد على تخطي فصل الصيف بالكثير من المتعة التي يوفرها الطعم والمذاق الخاص بالأيس كريم، إليكم طريقة صنع أيس كريم الفراولة والزبادي بكل سهولة. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي مقادير أيس كريم الفراولة والزبادي كوب من حبات الفراولة المغسولة جيداً.

كوب من اللبن الزبادي كامل الدسم.

كوب من الكريم شانتيه المخفوق.

ملعقة صغيرة من القشطة الطازجة.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر البودرة.

فنجان صغير من الماء. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي نقطع حبات الفراولة ثم نخفقهم في الخلاط مع فنجان من الماء ومقدار السكر البودرة.

نضيف الزبادي والقشطة الطازجة ثم نعيد الخفق مرة أخرى.

نخفق الكريمة بواسطة المضرب الكهربائي في وعاء عميق ثم نضيف إليها محتويات الخلاط.

نقلب جميع المكونات جيداً بواسطة سباتيولا أو ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام متجانس كريمي ولون وردي.

نضع المكونات في قوالب السيليكون أو في القوالب المخصصة للأيس كريم.

نضعها في الفريزر لمدة ساعتين ثم نقدمها. طريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي لذيذ ومنعش مقادير الآيس كريم الصيامي كوب من حبات الفراولة.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من السكر. طريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي في الخلاط الكهربائي نخفق الماء مع الفراولة مع السكر حتى يتكون عصير متجانس بقوام ثقيل أثقل من قوام العصير الطبيعي.

في قوالب الآيس كريم نضع عصير الفراولة، تلك الكمية تكفي تقريباً من 4 إلى 6 حبات من الآيس كريم الستيك.

نضع الآيس كريم في الفريزر وننتظر لعدة ساعات حتى تتجمد ثم تقدم. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي مقادير أيس كريم الفراولة والزباديطريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزباديطريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي لذيذ ومنعش مقادير الآيس كريم الصياميطريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي الوسوم

طريقة عمل أيس كريم بالفراولة في البيت نقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، مع ارتفاع درجة الحرارة نحتاج إلى معرفة كيفية تحضير أيس كريم الفراولة السهل واللذيذ في البيت بخطوات سهلة، وصفة مثلجات الفراولة والزبادي يمكن تنفيذها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة لديك في مطبخك، الأيس كريم هو نوع خفيف من أنواع الحلا التي تميز فصل الصيف، فهو عبارة عن كريمة مجمدة ومعها أطعمة متعددة منها أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة والفواكه المختلفة، ومن أهم مميزاتها أنها تلطف درجة حرارة الجسم وتساعد على تخطي فصل الصيف بالكثير من المتعة التي يوفرها الطعم والمذاق الخاص بالأيس كريم، إليكم طريقة صنع أيس كريم الفراولة والزبادي بكل سهولة. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي مقادير أيس كريم الفراولة والزبادي كوب من حبات الفراولة المغسولة جيداً.

كوب من اللبن الزبادي كامل الدسم.

كوب من الكريم شانتيه المخفوق.

ملعقة صغيرة من القشطة الطازجة.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر البودرة.

فنجان صغير من الماء. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي نقطع حبات الفراولة ثم نخفقهم في الخلاط مع فنجان من الماء ومقدار السكر البودرة.

نضيف الزبادي والقشطة الطازجة ثم نعيد الخفق مرة أخرى.

نخفق الكريمة بواسطة المضرب الكهربائي في وعاء عميق ثم نضيف إليها محتويات الخلاط.

نقلب جميع المكونات جيداً بواسطة سباتيولا أو ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام متجانس كريمي ولون وردي.

نضع المكونات في قوالب السيليكون أو في القوالب المخصصة للأيس كريم.

نضعها في الفريزر لمدة ساعتين ثم نقدمها. طريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي لذيذ ومنعش مقادير الآيس كريم الصيامي كوب من حبات الفراولة.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من السكر. طريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي في الخلاط الكهربائي نخفق الماء مع الفراولة مع السكر حتى يتكون عصير متجانس بقوام ثقيل أثقل من قوام العصير الطبيعي.

في قوالب الآيس كريم نضع عصير الفراولة، تلك الكمية تكفي تقريباً من 4 إلى 6 حبات من الآيس كريم الستيك.

نضع الآيس كريم في الفريزر وننتظر لعدة ساعات حتى تتجمد ثم تقدم. طريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزبادي مقادير أيس كريم الفراولة والزباديطريقة عمل أيس كريم بالفراولة والزباديطريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي لذيذ ومنعش مقادير الآيس كريم الصياميطريقة عمل أيس كريم فراولة صيامي

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