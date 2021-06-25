بملعقة جلسرين اصنعي كريم اساس طبيعي منزلي لتفتيح لون البشرة 10 درجات بدون تكاليف

يعتبر كريم الأساس من الضروريات أو الأساسيات اللازمة لكل فتاة، وخاصة عند خروجها من المنزل فمن الأشياء التي تستخدمها في كل مرة هو كريم الأساس، وهذا لأنه من أفضل وأجمل أنواع الكريمات التي تستخدم للبشرة لتفتيحها وترطيبها وإخفاء أي عيوب توجد بالبشرة إن وجد، والعيوب التي يساعد كريم الأساس علي إخفائها مثل التجاعيد أو حب الشباب أو الهالات السوداء أو البثور أو إخفاء الخطوط الرفيعة التي توجد حول الشفاه أو منطقة حول العين، فعادة أن يتم شراء كريم الأساس جاهز من احدي المحلات المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل.

ولكن يوجد عدد معين من الفتيات لا يستطيعون شراء كريم الأساس وذلك نظرا لأنه يباع باعلي الأسعار، لذلك يلجأ البعض منهم إلي عمله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وفي أقل وقت ممكن، ويكون في النهاية لا يوجد بينه وبين الجاهز أي فرق بل الذي يتم عمله في المنزل يكون صحيا وطبيعيا، ولابد أن نراعي أن ألوان البشرة تختلف من شخص لآخر لذلك لا يصلح أن يتم استخدام كريم أساس واحد لجميع ألوان البشرة، حيث توجد درجات عديدة ومختلفة لكريم الأساس فمنه ما يناسب البشرة السمراء أو الغامقة ومنه مايناسب البشرة الخمرية ومنه أيضا مايناسب البشرة البيضاء.

طريقة عمل كريم اساس في المنزل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة ونصف من الجلسرين.

نقوم بإحضار وعاء يكون صغير ثم نضع به الحليب البودر ثم نضيف إليه ماء الورد، وبعد ذلك يتم خلطهم بطريقة جيدة مع بعض.

ومع الإستمرار في الخلط يتم إضافة الجلسرين ثم نضع الفازلين وأخيرا يتم وضع البيكينج بودر، ونستمر في الخلط جيدا حتي نحصل علي كريم ناعم ومتجانس.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الكريم أو يتم حفظه في إناء محكم الغلق حتي لا يجف، ثم نقوم بوضعه في الثلاجه للمحافظة عليه بطريقة جيدة، ثم يتم استعماله في أي وقت سواء عند الخروج أو في المنزل حيث أنه يعمل علي تفتيح البشرة الغامقه بطريقة سريعة، لذلك هو أفضل بكثير من شراؤه جاهز من محلات مستحضرات التجميل.

طريقة التحضير