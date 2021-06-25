أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية الاقتصادية في المنزل بكل بساطة وسهولة

تعتبر الحلاوة الطحينية ، من الأطعمة المغذية المحببة لدى الكبار والصغار، وهى من الاطعمة البسيطة الغير مكلفة والموجودة في كل بيت، وتعتبر الحلاوة ذات قيمة غذائية عالية لأنها مصدر طاقة للجسم فهي تزيد من قوة العضلات وتنشط الخلايا والأنسجة وتزيد من وظائفها لاحتوائها على السمسم الذى يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للجسم ،ومن هذه الفوائد نذكر : تنظيم ضغط الدم ،المحافظة على صحة القلب ،تنظيم مستويات الهرمونات، خفض مستويات الكولسترول الضار ،محاربة الالتهابات ، محاربة السرطانات ، ويعتبر السمسم مصدراً جيداً للبروتين ويزيد من إدرار حليب المرضع ، ويساهم في معالجة مرض الكساح عند الاطفال ، ويساعد في علاج الامساك ، ويعتبر السمسم من مضادات الاكسدة لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات الحلاوة وهي موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

2 كوب من الطحينة السائلة.

1 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة صغيرة عسل كلوكوز.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات يجب أتباعها عند عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وهي كالاتي:-

نحضر طاسة ثم نقوم بوضع كوب الماء ثم بعد ذلك كوب السكر، و ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون ومعلقة صغيرة عسل كلوكوز .

بعد ذلك نقلب جيداً حتى يتجانس الخليط، ثم يرفع علي نار متوسطة وعند الوصول الى درجة الغليان لمدة عشر دقائق يرفع من علي النار، ويترك قليلا ليهدأ .

ثم نقوم بخفق الخليط بالمضرب الكهربائي، حتى يأخذ الون الأبيض ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الطحينة الذي سابقة تدفئتها، ونقلب جيداً حتى يتجانس ويتماسك الخليط، يترك جانباً حتي يبرد تماماً.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة خمس ساعات، حتى تمام التماسك وتقدم بألف هنا وشفا.

أهم النصائح لنجاح وصفة الحلاوة الطحينية

هناك نصائح عديدة ومهمة يجب أتباعها لضمان نجاح الوصفة وهي كما يلي:-