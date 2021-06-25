تحدي فرد الشعر بالكريم السحري أقوى بديل للكيراتين الطبيعي لفرد وتطويل وتنعيم الشعر من أول مرة

كيراتين طبيعي لفرد وتطويل الشعر من مواد طبيعية 100%، فاغلب النساء يتمنين شعر ناعم ومفرود وصحي وطويل، تستطيعي الحصول على كل ذلك بفضل الكرياتين الطبيعي بوصفات طبيعية، بالإضافة الى كريم كارباميد السحري، بسعر زهيد جداً علبة الكريم ثمنها تسع جنيهات فقط، تخلط مع زيوت طبيعية لتعطيك الكرياتين الطبيعي السحري، ستحصلين على الشعر الذي تتمنينه دون اللجوء لصالونات التجميل المكلفة، او استخدام المكاوي او السيشوار الضارين بالشعر، ودون استخدام مواد كيمائية خطيرة على الشعر وعلى صحتك.

كيراتين طبيعي لفرد وتطويل الشعر

يساعدك الكرياتين الطبيعي في القضاء على الشعر المجعد والهائش والمتطاير، ويكسب شعرك نعومة ولمعاناً اخاذ في فترة وجيزة، ويستمر رونق شعرك لفترة أطول، وبمواد طبيعية وبدون تكلفة كبيرة وبمواد طبيعية، بالإضافة الى كريم كارباميد الساحر لتنعيم الشعر الخشن الذي سيعطيك نتيجة سريعة وفورية نقدم لكي طريقة عمل اقوى كرياتين منزلي طبيعي للشعر الجاف.

مقدر ثلاث معلق من زيت الزيتون الطبيعي.

معلقة كبيرة زيت لوز.

مقدار معلقة زيت خروع.

عدد بيضة واحدة.

قطرات من زيت اللافندر او الياسمين للقضاء على رائحة البيض.

انبوبة كريم كارباميد 30 جرام.

نحضر اناء نظيف ومعقم ثم ضعي فيه البيضة واخفقيها جيداً جدا واضيفي زيوت الياسمين والزيتون والخروع واللافندر او الياسمين بالتدريج مع الخفق.

ثم أفرغي محتويات انبوبة كارباميد بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تعطى قوام متجانس.

قسمي شعرك الى أربع اقسام ثم قومي باستخدام فرشاة بفرد المزيج على شعرك بالكامل حتى الجذور.

صففي شعرك ولفيه حول راسك دوامة ثم استخدام غطاء بلاستك غطى شعرك والتركية لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بعد الساعة بالماء البارد وكمية قليلة من الشامبو.

ثم صففي شعرك وكرري كيراتين طبيعي لفرد وتطويل الشعر وهذه العملية كل أسبوع على الأقل.

ما هي مكونات الكرياتين الطبيعي؟طريقة تحضير الكرياتين الطبيعيفرد الشعر المجعد نهائياً

حتى تتمكني من فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي وفعال، لابد أن يكون الشعر شديد الترطيب، فالشعر الجاف يؤدي للهيشان والتجعيد والتساقط، ويمكن أن تحصلي على النتيجة التي تريدينها عن طريق شُرب كمية كبيرة من الماء، ووضع زيت الزيتون يومياً ولف الشعر دوامة، واستخدام وصفة كيراتين طبيعي لفرد وتطويل الشعر بسهولة.