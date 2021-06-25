طريقة عمل كريم مزيل الشعر الرهيب في إزالة الشعر من الجذور بدون ألم

كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من النساء لحل مشكلة الشعر الزائد في المناطق الحساسة والجسم، فهو كريم سحري يحتوي على مواد طبيعية تزيل الشعر من الجذور وبدون ألم، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة ويزيل الاسمرار بشكل سريع، يمنح الكريم بعد إزالة الشعر من المناطق الحساسة النعومة والترطيب ويحافظ على نضارة الجلد ويجعل ملمس مثل بشرة الأطفال، يعمل الكريم على إزالة الروائح الكريهة لأنها يحتوي على الليمون وهو عنصر أساسي في إزالة الروائح الكريمة من بين الفخذين والإبط، يتغلل الكريم داخل مسام الجلد فيعمل على قتل البكتريا والفطريات التي تنمو على سطح الجلد، ومنع ظهورها مرة أخرى، وهو كريم رائع في إزالة الشعر من الجذور وبدون ألم نهائيًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر الرهيب في إزالة الشعر من الجذور بمكونات بسيطة من المنزل.

مكونات كريم مزيل الشعر الرهيب

سوف نتعرف على المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم الرهيب وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. نصف لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر الرهيب في إزالة الشعر من الجذور وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

ثم نقوم بدهن المناطق المراد إزالة الشعر منها ونتركه الخليط لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

ثم نحضر قطعة من القماش وزيل الخليط في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعر من الجذور.

نكرر عمل الخليط مرة كل أسبوع حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة بالكامل.

طريقة عمل خلطة طبيعية لمنع ظهور الشعر مرة أخرى

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخلطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الخل ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات مع بعضها. ثم نقوم بدهن المناطق التي تم إزالة الشعر منها بالكامل حتى نمنع ظهور الشعر مرة ثانية. يمكن وضع الخلط بعد إزالة الشعر بالسويت نتخلص من الشعر نهائيًا.

ماسك العسل الليمون لإزالة الشعر

سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك وهى كما يلي:-