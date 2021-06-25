ميني بان كيك بحشوات متنوعة في البيت بأسهل طريقة وألذ طعم

ميني بان كيك هي حلوى أمريكية المنشأ، وتعتبر من الحلويات الخفيفة سهلة التحضير، حيث يمكن تناولها كفطور مع القهوة أو الشاي، وأيضاً يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام حشوات ونكهات متنوعة معها، سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضيرها بالخطوات الكاملة، لذلك تابع معنا. مكونات التحضير مكونات التحضير يمكنك تحضير حلوى الميني بان كيك لعائلتك وضيوفك بمكونات متوفرة في مطبخك كالتالي: أولاً عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

وأيضاً 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثم كوب إلا ربع من الحليب.

كوب ونصف طحين منخول.

وبالإضافة إلى ذلك ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من النشا. ميني بان كيك لذيذ وهش ميني بان كيك لذيذ وهش يمكنك باستخدام المكونات السابق ذكرها، تحضير ألذ ميني بان كيك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: أولاً باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي قومي بضرب البيض والسكر والفانيلا جيداً. ثم قومي بإضافة اللبن الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر. قومي بإذابة النشا في بعض من الحليب، ثم يتم إضافتها للخليط السائل. في وعاء آخر قومي بخلط المكونات الجافة، على سبيل المثال الدقيق والبيكنج بودر والملح. ثم بعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر بالمضرب. عندما نصل إلى خليط بقوام مناسب ومتجانس، قومي بتسخين طاسة ومسحها بالزيت على النار الهادئة. وبالإضافة إلى ذلك قومي باستخدام ملعقة كبيرة لمعايرة الخليط. كل ملعقة سوف تصنع واحدة، نتركها على النار حتى يتكون فقاقيع على الوجه. ثم قومي بقلبهم على الوجه الآخر حتى تمام النضج. اتركيها قليلاً حتى تبرد أو قدميها ساخنة مع العسل النحل. ميني بان كيك محشي ميني بان كيك محشي يمكنك استخدام حشوات عديدة للتقديم ولتعطي نكهات متنوعة على سبيل المثال: أولاً صوص النوتيلا اللذيذ. ثم زبدة اللوتس. وبالإضافة إلى ذلك كريمة الفستق. وأيضاً العسل النحل. زبدة الفول السوداني. إذا كنت تعانين من زفارة البيض، تعرفي على طريقة تحضير كيك هش ولذيذ بدون استخدام البيض، وقولي وداعاً لزفارة البيض. الوسوم

ميني بان كيك هي حلوى أمريكية المنشأ، وتعتبر من الحلويات الخفيفة سهلة التحضير، حيث يمكن تناولها كفطور مع القهوة أو الشاي، وأيضاً يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام حشوات ونكهات متنوعة معها، سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضيرها بالخطوات الكاملة، لذلك تابع معنا. مكونات التحضير مكونات التحضير يمكنك تحضير حلوى الميني بان كيك لعائلتك وضيوفك بمكونات متوفرة في مطبخك كالتالي: أولاً عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

وأيضاً 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثم كوب إلا ربع من الحليب.

كوب ونصف طحين منخول.

وبالإضافة إلى ذلك ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من النشا. ميني بان كيك لذيذ وهش ميني بان كيك لذيذ وهش يمكنك باستخدام المكونات السابق ذكرها، تحضير ألذ ميني بان كيك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: أولاً باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي قومي بضرب البيض والسكر والفانيلا جيداً. ثم قومي بإضافة اللبن الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر. قومي بإذابة النشا في بعض من الحليب، ثم يتم إضافتها للخليط السائل. في وعاء آخر قومي بخلط المكونات الجافة، على سبيل المثال الدقيق والبيكنج بودر والملح. ثم بعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة إلى الخليط السائل مع التقليب المستمر بالمضرب. عندما نصل إلى خليط بقوام مناسب ومتجانس، قومي بتسخين طاسة ومسحها بالزيت على النار الهادئة. وبالإضافة إلى ذلك قومي باستخدام ملعقة كبيرة لمعايرة الخليط. كل ملعقة سوف تصنع واحدة، نتركها على النار حتى يتكون فقاقيع على الوجه. ثم قومي بقلبهم على الوجه الآخر حتى تمام النضج. اتركيها قليلاً حتى تبرد أو قدميها ساخنة مع العسل النحل. ميني بان كيك محشي ميني بان كيك محشي يمكنك استخدام حشوات عديدة للتقديم ولتعطي نكهات متنوعة على سبيل المثال: أولاً صوص النوتيلا اللذيذ. ثم زبدة اللوتس. وبالإضافة إلى ذلك كريمة الفستق. وأيضاً العسل النحل. زبدة الفول السوداني. إذا كنت تعانين من زفارة البيض، تعرفي على طريقة تحضير كيك هش ولذيذ بدون استخدام البيض، وقولي وداعاً لزفارة البيض.

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