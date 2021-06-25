طريقة عمل كريم الزبيب والنشا الرهيب لتسمين الوجه وتفتيحه في ثلاث أيام

كريم الزبيب والنشا ، أقوي كولاجين طبيعي لنفخ الخدود وتوريدهم في خلال ثلاث أيام فقط لا غير، وهو من الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه جمال غير عادي بدون مكياج، بالإضافة بأنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة البشرة، ويحفز من نمو الخلايا الميتة ويعيد لها حيويتها ونشاطها مرة أخرى، ويجعل البشرة أكثر شباباً، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب الأمراض على مدي البعيد، ويعمل على تأخير علامات الشيخوخة ومنع ترهلات الجلد، ويلعب الكريم دور كبير في طرد السموم من المسام المفتوحة ويجعل البشرة أكثر لمعان، وهناك أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية التي لها فوائد عظيمة للبشرة مثل كريم السمسم الذي يعمل على إزالة التجاعيد، وكريم الليمون والنشا الذي يعمل على تفتيح البشرة وتبييضها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الزبيب والنشا الرهيب في تسمين الوجه وتفتيحه بسرعة رهيبة بخطوات بسيطة من المنزل.

مكونات كريم الزبيب والنشا

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع في علاج جميع مشاكل البشرة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الزبيب.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء مغلي.

ملعقة من جل الصبار.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الزبيب والنشا الرهيب لتسمين الوجه وتفتيحه بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر طبق ونضع به الزبيب ونتركه منقوع لمدة يوم كامل على الأقل حتى ينتفخ. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع الزبيب المنقوع، والنشا، وجل الصبار، وماء الورد، ونخلطهم جيداً حتى يصح مثل الكريم. نحضر علبة فارغة ونضع الكريم فيها ونغلقها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بغسل الوجه، ثم نقوم بوضع الكريم يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الزبيب والزبادي لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الطبيعية وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار ربع كوب من الزبيب المجفف، ونقوم بطحنه جيداً في الكبة حتى يصبح الخليط مثل البودر.

نحضر طبق صغير ونضع الزبيب المطحون، وملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعمل حمام بخار للوجه حتى تتفتح المسام، ثم ندهن الوجه بالخليط وندلك برفق حتى نزيل الجلد الميت.

نترك الماسك على الوجه لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة حتى يجف تماماً.

نحضر قطعة من القماش ونغمسها في ماء الورد، ثم نزيل بها الماسك من على الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج.

نكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد الزبيب للبشرة

يحتوي الزبيب على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يأتي:-