الخنفروش الخليجي أو صب القفشة الإسفنجي بطرق مختلفة ومكونات بسيطة

تعتبر حلوى الخنفروش أو كما يطلق عليها حلى صب القفشة من أشهر الحلويات المنتشرة بكثرة في دول الخليج العربي، وهى حلى عربي أصيلة وعريقة ومعروفة منذ القدم وتتميز بطعمها الرائع الشهي، وتختلف طريق إعدادها من بلد لآخر، فهناك من يعدها بالدقيق والبيض، وهناك من يعدها بالسميد، ومنهم من يعدها بالمكونين معاً.

وحلى الخنفروش أو صب القشفة كما ذكرنا سابقاً من الحلويات السهلة والسريعة التي تأخذ شكل القرص المقلي في الزيت والمزيين بالسمسم وحبة البركة أو مزين بجوز الهند أو الشيكولاتة.

وحلى الخنفروش أو صب القشفة من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة من نشويات وسكريات وفيتامينات وكربوهيدرات وزنك والعديد من العناصر الأخرى، ولذلك نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة عمل حلى الخنفروش أو صب القشفة بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة.

كوبان من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ستة ملاعق كبيرة ماء ورد طبيعي.

رشة من الزعفران.

ربع ملعقة من الهيل المطحون.

حبتان من بيض الدجاج بنفس درجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق كبيرة لبن بودرة.

ملعقتان من مسحوق الكاسترد.

ملعقتان من السمسم.

كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح طعام ناعم.

زيت غزير للقلي والتحمير

ينقع الهيل والزعفران في ماء الورد قبل البدء في تجهيز الوصفة.

تذاب الخميرة فب نصف كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقتان من السكر وتغطيتها حتى نعد باقي المكونات.

ينخل الدقيق الأبيض ويضاف القليل من الملح للخليط ومسحوق الكاسترد واللبن البودرة ويضاف السمسم أيضاً.

في الخلاط الكهربائي يخفق البيض مع منقوع ماء الورد حتى تتداخل المكونات تماماً، ويضاف السكر للخليط مع استمرار الخفق ثم يضاف باقي الماء الدافئ والخميرة المتفاعلة ويخفق الخليط جيداً.

يصب الخليط على خليط الدقيق ويقلب جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة ولينة

تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها.

مكونات حلى الخنفروش أو صب القشفةطريقة تحضير الخنفروش أو صب القشفة