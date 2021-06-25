ميلك شيك نوتيلا بدون أيس كريم في المنزل بأسهل طريقة بنفس مذاق الجاهز

ميلك شيك نوتيلا من ألذ المشروبات التي يهتم الجميع بتناولها في المطاعم ومحلات المشروبات الشهيرة، يحبه الجميع الكبار والصغار وهو المشروب المفضل لدى الكثير، وبالإضافة إلى ذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره في المنزل، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضيره في المنزل بأسهل طريقة وبمكونات غير مكلفة، لذلك تابعي معنا.

مكونات التحضير

يمكنك تحضير ميلك شيك نوتيلا لعائلتك وبدون أيس كريم، وأيضاً بمكونات سهلة متوفرة في مطبخك على سبيل المثال:

أولاً كوب من الحليب السائل البارد.

وأيضاً 2 ملعقة كبيرة من شوكولاتة النوتيلا اللذيذة، يمكن استبدالها بالنكهة المفضلة لديك.

وبالإضافة إلى ذلك 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثم كمية قليلة جداً من الفانيلا السائلة.

وعلاوة على ذلك كمية من مكعبات الثلج.

طريقة عمل الميلك شيك بدون ايسكريم

إذا لم يكن متوفر لديك أيس كريم في مطبخك لتحضير ميلك شيك نوتيلا أو أي نكهة أخري، يمكنك الاستغناء عن الأيس كريم واتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بإضافة كوب الحليب السائل، و 2 ملعقة كبيرة من النوتيلا، و 2 ملعقة من السكر الأبيض، والفانيلا، ومكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً.

عندما يصبح لديك خليط متجانس، قومي بفصل الخلاط الكهربائي.

وعلاوة على ذلك قومي بتزيين أكواب التقديم بصوص النوتيلا اللذيذ.

قومي بصب الخليط في كاسات التقديم، وقدميها لعائلتك وضيوفك وابهريهم بالمذاق الرائع.

في حالة توفر الأيس كريم في المنزل، يمكنك إضافة أيس كريم الفانيلا أو أيس كريم الشوكولاتة إلى الخليط.

يمكنك التنويع في نكهات المشروب، وذلك من خلال استخدام نكهات متنوعة على سبيل المثال:

أولاً بالفواكه مثل المانجو، الموز، الأفوكادو، الكرز، الفراولة، وغيرهم حسب الرغبة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام زبدة اللوتس اللذيذة، وأيضاً بسكوت اللوتس. أنواع عديدة من البسكويت مثل الأوريو. وأيضاً أنواع عديدة من الشوكولاتة حسب الرغبة. وعلاوة على ذلك يمكن إضافة زبدة الفول السوداني. كريمة الفستق الحلبي. صوص التوت البري اللذيذ. وأيضاً صوص الكراميل.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا عن طريقة تحضير ميلك شيك نوتيلا، أو أي نكهة أخرى تفضلها عائلتك، اصنعيه وقدميه لضيوفك الآن، تعرفي على طريقة تحضير المهلبية بدون حليب .