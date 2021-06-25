طريقة عمل كريم زيت جوز الهند كريم ليلي لمحاربة التجاعيد وشد الوجه

يعد كريم زيت جوز الهند ، كريم مرطب وطبيعي جداً يتم استخدامه يومياً بالليل على الوجه، يحتوي على فوائد عديدة منها تفتيح البشرة وترطيبها وتوحيد لونها ويساعد في التخلص من الشوائب التي تظهر في البشرة، كما أنه من أفضل الكريمات المرطبة التي يمكن استخدامها في فصل الشتاء فهو يحارب الجاف والتشققات التي تظهر في البشرة، وهو يعد استخدامه لا يقتصر على فصل الشتاء بل هو مناسب لجميع الفصول، وتعتبر مكونات الكريم عبارة عن مكونات طبيعية 100% ولا يحتوي على أي مكون قد يضر البشرة أو قد يؤثر عليها، فهو كريم طبيعي جداً ومناسب لجميع أنواع البشرة، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم زيت جوز الهند بطريقة سهلة جداً.

مكونات عمل كريم زيت جوز الهند للوجه

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية جداً وبسيطة في نفس الوقت وتفيد البشرة بشكل كبير وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الجليسرين.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير كريم زيت جوز الهند سهلة جداً وتتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

نستخدم طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثم نضيف إليها ملعقة من زيت اللوز. ثم نضيف إليها ملعقة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة من زيت الجليسرين. يتم إذابة المكونات في حمام مائي وذلك بوضع الطبق داخل طبق أكبر منه يحتوي على ماء سخن ونقلب المكونات، حتي تذوب وتتجانس مع بعضها تماماً (وذلك لأن زيت جوز الهند الأصلي يكون متجمد). تصب المكونات داخل عبوة فارغة ونظيفة ثم تحكم الغلق وتوضع داخل الثلاجة، ويصلح استخدامه لمدة أسبوع داخل الثلاجة. يدهن الكريم قبل النوم بعد تنظيف البشرة تماماً، ثم يتم غسله في الصباح بالماء الفاتر.

ملاحظات عند عمل الكريم

هناك بعض الملاحظات يجب اتباعها عند تحضير الكريم وهي كما يلي:ـ

يفضل أن يكون زيت جوز الهند أصلي ويجب شرائه من مكان ثقة أو معروف.

يمكن الاستغناء عن زيت الجليسرين إذا لم يتوفر لدينا والاكتفاء بماء الورد وزيت اللوز وعصير الليمون.

يجب عدم استخدام الكريم بعد مرور 7 أيام فهو صالح لمدة أسبوع فقط داخل الثلاجة.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

يحتوي زيت جوز الهند على فوائد عديدة ومتنوعة من أهمها ما يلي:ـ