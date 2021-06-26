طريقة تحضير صوص الافوكادو المميز

يعد صوص الافوكادو من ألذ وأشهى الصوصات التي يمكنك تحضيرها فهو رائع للغاية ويمكنك تناوله مع البطاطس المحمرة أو الشيبسي الجاهز وما أروعه مع الدوريتوس، يمكنك تحضير هذا الصوص بكل سهولة في المنزل كأفضل المطاعم وتقديمه مع الشيبسي لأسرتك عند مشاهدة فيلم أو كوجبة خفيفة فتابعينا في هذا المقال لنطلعك على الطريقة بالتفصيل.

صوص الافوكادو

جربي تحضير هذا الصوص واستمتعي بألذ أطباق السناكس والمقبلات ضعيها على سفرتك وتألقي في مطبخك بكل ما هو جديد ومميز

طريقة سهلة لتحضير الصوص:

كل ما تحتاجينه هو:

ثمرتان من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

حبة واحدة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

عودان من البصل الأخضر المفروم ناعم.

فص من الثوم المفروم ناعم.

ربع كوب من الزبادي البلدي.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

خطوات تحضير الصوص:

قومي بغسل الأفوكادو ثم تخلطي من القشور. قطعي الثمار إلى مكعبات أو شرائح وضعيها في الخلاط الكهربائي. أضيفي عصير الليمون واخلطي جيداً حتى يتكون لديك خليط ناعم القوام. ضعي الخليط في طبق ثم أضيفي إيه مكعبات الطماطم والبصل. أضيفي الزبادي وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات معاً. تبلي الصوص بالملح وبهذا يصبح الصوص جاهز للتقديم.

صوص الافوكادو بالجبن الريكوتا:

كل ما تحتاجينه هو:

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتان كبيرتان من الريحان المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

كوب من الجبنة الريكوتا.

ستين جرام من الجبنة الفيتا المكعبات.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

خطوات تحضير الصوص: