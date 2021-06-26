طريقة صبغة شعر بني في نصف ساعه وبمكونات طبيعية ومتوفره في كل منزل

طريقة صبغة شعر بنى ولحسن الحظ هناك هذه العلاجات المنزلية التي يمكنني استخدامها لتفتيح الشعر البني بشكل طبيعي. بدون الحاجة إلى الصالون وان يهدر وقتك في الانتظار، ودون أيضا ضرر لشعرك لستي محتاجة لاستخدام مواد كيميائية تدمر شعرك، يمكن بكل سهولة استخدام مواد طبيعية من مطبخك وسوف تعطيك أيضا نفس التأثير التي ترغبين به.

صبغة شعر بني بشكل طبيعي

أولا شاي البابونج: يمكنك استخدام شاي البابونج للحصول على لمعان ذهبي في الشعر البني. صب الماء المغلي في كوب كبير، أضيفي كيس شاي، واترك الشاي ينقع لمدة عشر دقائق. يمكنك بالطبع أيضًا استخدام وعاء أكبر مع كيسين من الشاي. عندما يبرد الشاي، اسكبيه على شعرك المغسول حديثًا واترك خصلات الشعر تنقع طوال الليل. في صباح اليوم التالي، اشطفي شعرك بالماء.

يمكن لشاي البابونج أن يقوم بتفتيح شعرك بلطف بما يصل إلى درجتين وهو مدرج في العديد من مجموعات العناية بالشعر للشعر الأشقر.

البابونج يهدئ فروة الرأس المتهيجة ويمكن أن يساعد حتى ضد قشرة الرأس.

صبغ الشعر بالقرفة

إذا لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانت تأثيرات الضوء في شعرك مناسبة لك، فجربي قناع القرفة للشعر. لأن تأثير القرفة في الشعر خفيف جدا.

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة بالماء لعمل عجينة.

ثم اغسلي شعرك وضعي البلسم المفضل لديك على أطوال شعرك.

أضف الآن مزيج القرفة والماء إلى الخيوط التي تريد أن تكون أفتح.

لفي شعرك بمنشفة واتركي الخليط طوال الليل.

في صباح اليوم التالي، اشطفي شعرك جيدًا.

صبغ الشعر بالتوت البري

مع عصير التوت البري يمكنك استحضار لمسات حمراء جميلة في الشعر البني. صب 500 مل من عصير التوت البري العضوي على الشعر عدة مرات. ثم اغسل بشامبو خفيف واستمتع باللمعان الأحمر.

صبغ الشعر بالليمون

ربما، لكن من الأفضل إبقاء يديك بعيدًا عن ذلك. حمض الليمون يمكن أن يتلف الشعر. إذا وضعت الليمون على شعرك ودخلت في الشمس، ستلاحظ تأثيرًا لامعًا. السبب: يغلق حامض الستريك قشرة الشعر بحيث تعكس الضوء بشكل أفضل. لكن حمض الستريك يجفف الشعر أيضًا ويجعله هشًا.