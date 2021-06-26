وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه في أسبوع بطريقة غير مكلفة وبمكون واحد متوفر في كل منزل

الجميع يبحث على وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه يمكن أن تكون الحرارة المستمرة من مجفف الشعر أو مكواة الفرد مسؤولة عن الشعر التالف والشعر الجاف، هل تشعرين أن شعرك غير صحي وجاف وهش؟ لقد حان الوقت لكى تعرفين ما هو الروتين الخاص بك للعناية بالشعر. يمكنك فعل شيء مفيد لشعرك باستخدام علاجات الشعر المغذية المصنوعة من الأطعمة المفيدة مثل زيت جوز الهند أو ماء الأرز. هذه هي أهم وصفات العناية بالشعر.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه

لصنع ماء الأرز هناك طريقتان للحصول على ماء الأرز. يمكنك طهي الأرز بكميات كبيرة من الماء مثل المعكرونة، والتقاط ماء الأرز أثناء تصفيته. للقيام بذلك تابع ما يلي:

ضعي حوالي كوب من الأرز في كوب القياس وغطيه بالماء البارد.

حركي لفترة وجيزة وصفيها من خلال غربال.

ضع الأرز مرة أخرى في الأناء وقم بتغطيته بضعف كمية الماء (2 كوب).

يقلب ويترك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يقلب مرة أخرى. الماء الآن عكر وله بعض اللبن ويمكن أن يعلق في كوب كبير عندما يتم تصريفه. (يمكنك طهي الأرز كالمعتاد.)

لكن إذا كان الوقت قصيرًا أو كان نفاذ الصبر، يمكنك استخدام ماء الأرز كمكيف للشعر الآن.

طريقة تطويل الشعر وتكثيفه

يمكنك استخدام ماء الأرز مثل الشطف التقليدي. بعد غسل شعرك، اشطفي شعرك جيدًا به واتركيه لمدة قصيرة. ثم يتم شطفه مرة أخرى بالماء الصافي، حتى لو كنت تغسل شعرك بالطريقة التقليدية بالشامبو، فإن الشطف بماء الأرز المخمر مفيد لفروة الرأس والشعر. ربما يعمل هذا بشكل أفضل عندما تكون قد انتهيت بالفعل من الابتعاد عن الشامبو التقليدي. إذا لم تكن النتائج جيدة، فمن الصعب تحديد ما إذا كان الشعر لا يحب ماء الأرز للغسيل أو ما إذا كان اللوم يقع على طريقة الاستخدام.

تخزين ماء الأرز

يمكن تخزين ماء الأرز للشعر في الثلاجة لمدة أسبوع إلى عشرة أيام بعد انتهاء التخمير. أستخدم زجاجة شامبو قديمة سهلة الاستخدام والتخزين. إذا كنت لا تحب الأشياء المثلجة على فروة رأسك، قم بتسخين ماء الأرز لفترة وجيزة قبل استخدامه. إذا كنت تطبخ لمجموعة كبيرة وتتاح لك فرصة حصاد ماء الأرز الغني، فيمكن أيضًا تجميد ماء الأرز المخمر. بعد استخدامات قليلة، ستعرف تقريبًا المقدار الذي تحتاجه لكل غسلة ويمكنك تخزينها في الفريزر.