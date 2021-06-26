تكات تحضير عجينة الحليب الهشة القطنية لإعداد أطيب الفطائر والمعجنات في 10 دقايق

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة الحليب القطنية الهشة الطرية في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف والإمكانيات لتحضير ألذ المعجنات والمخبوزات زي الجاهزة التي تقدم في أفخر المطاعم بالضبط، وتتميز هذه العجينة بسهولة تحضيرها فهي لا تحتاج سوى 10 دقائق فقط، ولذلك يطلق عليها اسم عجينة العشر دقائق، ويمكن استخدام العديد من الحشوات داخلها مثل اللحم المفروم أو الجبن أو البسطرمة أو السجق وغيرها من الحشوات الأخرى التي تعطيها مذاق مميز، ويمكن الاعتماد عليها أيضاً في تحضير البيتزا البيتي.
أيضا من مميزات عجينة الحليب القطنية انها لا تحتاج وقت للتخمير كما هو معروف عن معظم المخبوزات، ولذلك يرجع سبب تسمية عجينة الحليب القطنية باسمي عجينة العشر دقايق كما تم ذكره أعلأه، وبجانب ذلك أيضا فهي تحتفظ بكونها هشة وطرية حتي اليوم التالي، لذا جربوها ولن تندموا وإليكم مقادير العجينة.مكونات عمل عجينة الحليب الهشة
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه العجينة اللذيذة والسريعة، وهي ما يلي:
- خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد ملعقتين من الخميرة الجافة الفورية.
- عدد 2 كوب من الحليب السائل.
- 2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- في وعاء عميق نقوم بوضع كوبين من الدقيق والخميرة والسكر والحليب السائل.
- ثم نحرك المكونات مع بعضها جيداً للحصول على عجينة ذات قوام شبه سائل.
- ونتركها جانباً بعد ذلك لكي ترتاح وتتخمر.
- ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق والتي تعادل ثلاثة أكواب إلى هذه العجينة.
- ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى العجينة ونستمر في العجن حتى نلاحظ عدم التصاقها باليدين ويصبح ملمسها طري وناعم.
- نتركها بعد ذلك جانباً لكي تتخمر ويتضاعف حجمها، وتصبح جاهزة للاستخدام.
- يمكن استخدام حشوات مختلفة بداخلها وتحضير أطيب المعجنات والمخبوزات.
- من أمثلة الحشوات اللحمة المفرومة والزيتون، أو الدجاج، أو السبانخ والأجبان المشكلة.
- ويمكن أيضاً استخدام حشوات حلوة بدلاً من الحادقة مثل الشوكولاتة أو المربى بالفواكه، وبالهنا والشفا لكم.
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نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة الحليب القطنية الهشة الطرية في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف والإمكانيات لتحضير ألذ المعجنات والمخبوزات زي الجاهزة التي تقدم في أفخر المطاعم بالضبط، وتتميز هذه العجينة بسهولة تحضيرها فهي لا تحتاج سوى 10 دقائق فقط، ولذلك يطلق عليها اسم عجينة العشر دقائق، ويمكن استخدام العديد من الحشوات داخلها مثل اللحم المفروم أو الجبن أو البسطرمة أو السجق وغيرها من الحشوات الأخرى التي تعطيها مذاق مميز، ويمكن الاعتماد عليها أيضاً في تحضير البيتزا البيتي.
أيضا من مميزات عجينة الحليب القطنية انها لا تحتاج وقت للتخمير كما هو معروف عن معظم المخبوزات، ولذلك يرجع سبب تسمية عجينة الحليب القطنية باسمي عجينة العشر دقايق كما تم ذكره أعلأه، وبجانب ذلك أيضا فهي تحتفظ بكونها هشة وطرية حتي اليوم التالي، لذا جربوها ولن تندموا وإليكم مقادير العجينة.مكونات عمل عجينة الحليب الهشة
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه العجينة اللذيذة والسريعة، وهي ما يلي:
- خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد ملعقتين من الخميرة الجافة الفورية.
- عدد 2 كوب من الحليب السائل.
- 2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- في وعاء عميق نقوم بوضع كوبين من الدقيق والخميرة والسكر والحليب السائل.
- ثم نحرك المكونات مع بعضها جيداً للحصول على عجينة ذات قوام شبه سائل.
- ونتركها جانباً بعد ذلك لكي ترتاح وتتخمر.
- ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق والتي تعادل ثلاثة أكواب إلى هذه العجينة.
- ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- نقوم بإضافة الزيت النباتي إلى العجينة ونستمر في العجن حتى نلاحظ عدم التصاقها باليدين ويصبح ملمسها طري وناعم.
- نتركها بعد ذلك جانباً لكي تتخمر ويتضاعف حجمها، وتصبح جاهزة للاستخدام.
- يمكن استخدام حشوات مختلفة بداخلها وتحضير أطيب المعجنات والمخبوزات.
- من أمثلة الحشوات اللحمة المفرومة والزيتون، أو الدجاج، أو السبانخ والأجبان المشكلة.
- ويمكن أيضاً استخدام حشوات حلوة بدلاً من الحادقة مثل الشوكولاتة أو المربى بالفواكه، وبالهنا والشفا لكم.
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