تكات تحضير عجينة الحليب الهشة القطنية لإعداد أطيب الفطائر والمعجنات في 10 دقايق

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة الحليب القطنية الهشة الطرية في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف والإمكانيات لتحضير ألذ المعجنات والمخبوزات زي الجاهزة التي تقدم في أفخر المطاعم بالضبط، وتتميز هذه العجينة بسهولة تحضيرها فهي لا تحتاج سوى 10 دقائق فقط، ولذلك يطلق عليها اسم عجينة العشر دقائق، ويمكن استخدام العديد من الحشوات داخلها مثل اللحم المفروم أو الجبن أو البسطرمة أو السجق وغيرها من الحشوات الأخرى التي تعطيها مذاق مميز، ويمكن الاعتماد عليها أيضاً في تحضير البيتزا البيتي.

أيضا من مميزات عجينة الحليب القطنية انها لا تحتاج وقت للتخمير كما هو معروف عن معظم المخبوزات، ولذلك يرجع سبب تسمية عجينة الحليب القطنية باسمي عجينة العشر دقايق كما تم ذكره أعلأه، وبجانب ذلك أيضا فهي تحتفظ بكونها هشة وطرية حتي اليوم التالي، لذا جربوها ولن تندموا وإليكم مقادير العجينة.

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه العجينة اللذيذة والسريعة، وهي ما يلي:

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض.

عدد ملعقتين من الخميرة الجافة الفورية.

عدد 2 كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.