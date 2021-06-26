طريقة عمل الأرز باللبن فى طواجن بالفرن بطعم وشكل روعة زى المحلات

الأرز باللبن من الأكلات الحلوة ويعتبر من الحلويات، وتتميز هذه الأكلة بأنها تصلح لفصلى الشتاء والصيف ففى فصل الشتاء تقدم ساخنة وفى فصل الصيف تقدم باردة، كما أن الجميع يفضلون هذه الأكلة كثيراً حيث يقبل على أكلها والصغار، لما تتمتع به من طعم جميل ومذاق روعة لذلك تبحث الكثير من السيدات إلى طريقة مضمونة لكى تنجح فى عمله فى المنزل بكل سهولة، ويعتبر من الوجبات الصحية و المغذية ويحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم والبروتين التى تساعد فى بناء الجسم والحفاظ على العظام، لذلك ينصح باستخدامه كوجبة مفيدة للأطفال فى بداية إدخال الطعام له بعد ٦ شهور الأولى، وسوف نقدم لكم اليوم مكونات وطريقة تحضير الأرز باللبن فى طواجن بالفرن. مكونات الأرز باللبن مكونات الأرز باللبن يتكون الأرز باللبن من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ كوب من الأرز المصري.

٤ كوب من اللبن السائل.

٢ كوب من الماء.

٣/٤ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من بودرة الآيس كريم الفانيليا.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٤ ملعقة كبيرة من الماء.

مكسرات للتزيين. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل الأرز باللبن سهلة وسريعة وتحضر فى وقت قصير وهى كمايلي: نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كوبين من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي. وبعد ذلك نغسل الأرز جيدا ووصفهم نضيفه إلى الماء المغلي. ونترك الأرز على نار متوسطة وتغطيه حتى يتشرب الماء تماماً. وبعد ذلك نضيف ٤ أكواب اللبن السائل و٣/٤ كوباية السكر ويترك على نار متوسطة دون تغطية لمدة ٢٠ دقيقة مع التقليب من وقت لآخر. ومن ثم بعدها نضيف ملعقة الآيس كريم الفانيليا وكيس الفانيليا وملعقة الكريم شانتيه ونقلب حتى تتداخل باقى المكونات مع الأرز. وفى طبق جانبى نقوم بإزابة النشا مع ٤ ملاعق الماء ونضيفهم على الأرز ونقلب جيداً. وبعد ذلك نقوم بصب الأرز فى الطواجن. ونضع الطواجن فى صينية بها ماء مغلي. وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبى من الجوانب. ونطفئ النار من تحت ونشغل الشواية حتى يصبح لونه ذهبي. وبعد ذلك نخرجه من الفرن ونزينه بالمكسرات ويقدم حسب الرغبة ساخن أو بارد وبالف هنا وشفا. الوسوم

الأرز باللبن من الأكلات الحلوة ويعتبر من الحلويات، وتتميز هذه الأكلة بأنها تصلح لفصلى الشتاء والصيف ففى فصل الشتاء تقدم ساخنة وفى فصل الصيف تقدم باردة، كما أن الجميع يفضلون هذه الأكلة كثيراً حيث يقبل على أكلها والصغار، لما تتمتع به من طعم جميل ومذاق روعة لذلك تبحث الكثير من السيدات إلى طريقة مضمونة لكى تنجح فى عمله فى المنزل بكل سهولة، ويعتبر من الوجبات الصحية و المغذية ويحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم والبروتين التى تساعد فى بناء الجسم والحفاظ على العظام، لذلك ينصح باستخدامه كوجبة مفيدة للأطفال فى بداية إدخال الطعام له بعد ٦ شهور الأولى، وسوف نقدم لكم اليوم مكونات وطريقة تحضير الأرز باللبن فى طواجن بالفرن. مكونات الأرز باللبن مكونات الأرز باللبن يتكون الأرز باللبن من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ كوب من الأرز المصري.

٤ كوب من اللبن السائل.

٢ كوب من الماء.

٣/٤ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من بودرة الآيس كريم الفانيليا.

كيس من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٤ ملعقة كبيرة من الماء.

مكسرات للتزيين. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل الأرز باللبن سهلة وسريعة وتحضر فى وقت قصير وهى كمايلي: نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كوبين من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي. وبعد ذلك نغسل الأرز جيدا ووصفهم نضيفه إلى الماء المغلي. ونترك الأرز على نار متوسطة وتغطيه حتى يتشرب الماء تماماً. وبعد ذلك نضيف ٤ أكواب اللبن السائل و٣/٤ كوباية السكر ويترك على نار متوسطة دون تغطية لمدة ٢٠ دقيقة مع التقليب من وقت لآخر. ومن ثم بعدها نضيف ملعقة الآيس كريم الفانيليا وكيس الفانيليا وملعقة الكريم شانتيه ونقلب حتى تتداخل باقى المكونات مع الأرز. وفى طبق جانبى نقوم بإزابة النشا مع ٤ ملاعق الماء ونضيفهم على الأرز ونقلب جيداً. وبعد ذلك نقوم بصب الأرز فى الطواجن. ونضع الطواجن فى صينية بها ماء مغلي. وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبى من الجوانب. ونطفئ النار من تحت ونشغل الشواية حتى يصبح لونه ذهبي. وبعد ذلك نخرجه من الفرن ونزينه بالمكسرات ويقدم حسب الرغبة ساخن أو بارد وبالف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الأرز باللبن فى طواجن بالفرن بطعم وشكل روعة زى المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.