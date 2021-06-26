الطريقة الأسهل لعمل المعكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

المعكرونة بالبشاميل من أشهر الأكلات المصرية وبالرغم من أنها أكلة معروفة ومنتشرة إلا أن الكتير من الفتيات تفشلن في تحضيرها ، وتعد هذه الأكلة من الأكلات المعروفة حديثا ولها طرق مختلفة في التحضير.

الطريقة الأسهل والأسرع لعمل المعكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة

تنوعت طريقة عمل البشاميل فهناك طريقة بالبيض وأخرى بالجبنة الشيدر ، واليوم سنقدم لكم أسهل طريقة للبشاميل بدون بيض أو جبن وطعمها لذيذ جدا.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

نصف كيلو من المعكرونة المسلوقة المفضلة لديكي ويفضل أن تكون معكرونة إسباجيتي .

٢ لتر من اللبن .

نصف كوب من السمن .

نصف كوب من الدقيق .

بصلتان كبيرتان .

عصير ٤ ثمرات من الطماطم.

بهارات لتتبيل اللحمة ملح ، فلفل ، كمون ،بهارات لحمة و بابريكا .

في وعاء على نار متوسطة ضعي القليل من الزيت و بصلتين كبيرتين مفرومتين و قلبيهما حتى يذبل البصل ويتغير لونه.

ضعي اللحمة فوق البصل وضعى البهارات ملح وفلفل وكمون وبهارات اللحمة والبابريكا .

قلبيهم جيدا حتى تصبح اللحمة كحبيبات الخرز .

ضعي عصير الطماطم واتركي اللحمة حتى تشرب كل العصير .

فى وعاء على نار هادئة ضعي السمنة حتى تذوب ثم ضعي الدقيق ملعقة بعد ملعقة مع الإستمرار في التقليب حتى يشرب الدقيق كل السمن السائل ويتغير لونه .

هنا أهم خطوة قومي برفع الوعاء من على النار وضعي كوب واحد من اللبن فوق الدقيق ويجب أن يكون اللبن بارد في نفس حرارة مطبخك وليس ساخنا وقلبيه جيدا باستخدام مضرب البيض ، ستلاحظين أن القوام تضاعف وأكثر تماسكا ضعي الكوب التاني من اللبن وقلبيه بالمضرب وهكذا حتى تضعي كل اللبن كوب بعد كوب وفي كل مرة تقلبي بالمضرب حتى يذوب الدقيق وتحصلي على بشاميل كريمي خالي من التكتلات .

ضعي الوعاء على النار مرة أخرى واستمري في التقليب وضعي القليل من الملح والفلفل واتركيه على النار إلى أن تلاحظى حدوث فقاعات وغليان للبشاميل وقوامه أصبح كريمي .

المكونات :أولا تعصيج اللحمة :تحضير البشاميل :

قومي بوضع القليل من البشاميل على اامعكرونة المسلوقة واخلطيهم جيدا ، في صينية متوسطة الحجم ضعي طبقة من المعكرونة المسلوقة الممزوجة بالبشاميل ثم ضعي اللحمة المعصجة وافرديها في الصينية ، ثم ضعي كمية صغيرة أخرى من المعكرونة ثم اسكبى البشاميل بالكامل فوق المعكرونة وادخلي الصينية في الفرن لتحميرها وتحمير البشاميل ،ثم قدميها لأطفالك وفي عزوماتك .