طريقة عمل البط الدمياطي ألذ أكلة مصرية

البط الدمياطي من أشهى وألذ وصفات طهى البط ، معظم المصريون يحبون أكله ويعتبر الوجبة الرئيسية في العزومات في القرى وبعض المحافظات المتمسكة بعادات العزومات العائلية القديمة .

طريقة عمل البط الدمياطي ألذ وأشهى الوصفات المصرية

تفننت المرأة المصرية ونوعت من الوصفات والطبخات فهناك وصفة للبط بالبرتقال ووصفة أخرى للبط المشوي في الفرن والبط بالمرقة ، اليوم سنخبركم بوصفة البط المحشي بالبصل المعروف بالمرتة والمحمر في الفرن .

بطة متوسطة الحجم أو حسب الرغبة .

بصلتان كبيرتان .

كوب من الزبيب ويمكن إستبداله بالعنب .

ملعقة كبيرة من السكر ويمكن إستبدالها بملعقة صغيرة من العسل الأسود .

البهارات ملح وفلفل وكمون وحبهان وفص مستكة للشوربة .

اغسلي البطة جيدا بالملح والماء وانقعيها في وعاء به ماء نظيف.

قومي بفرم بصلتين كبيرتين وضعيهما في مقلاة بها القليل من الزيت وضعي على البصل الملح والفلفل والكمون والسكر أو العسل واتركيهم على نار هادئة لمدة ٥ دقائق .

ضعى الزبيب أو العنب على البصل المتبل .

قطعي الكبدة والفلب إلى مكعبات صغيرة وضعيهم على البصل أيضا.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة لاتقل عن ربع ساعة لتسوية البصل مع الكبدة والعنب.

قلبي البصل جيدا حتى يمتص البهارات والسوائل الموجودة في المقلاة.

قومي بحشو البصل المتبل داخل البطة واغلقيها جيدا بإستخدام عصا الشيش طاووق .

قومي بعمل فتحة على كل جانب من البطة بإستخدام السكينة لتكملة تسوية البصل داخل البطة بدون خروجه .

ضعي القليل من الزيت في حلة كبيرة تناسب حجم البطة وعلى نار متوسطة ضعي فص المستكة وانتظري حتى يذوب بالكامل .

ضعي البطة المحشية على الفور فوق المستكة ثم غطيها بالماء المغلى وضعى الملح وفص الحبهان.

بعد تسوية البطة في الشوربة ارفعيها من الشوربة وضعيها في صينية وقومي بدهن البطة بملعقة صغيرة من السمن البلدى ورشي بعض التوابل كالملح والفلفل وعصير نصف ليمونة .

قومي بتحميرها في الفرن وبالهناء والشفاء .

المكونات :طريقة التحضير :

وتقدم البطة مع الأرز بالشعرية ومع صينية البطاطس المحمرة أو مع المعكرونة الصيدية المطبوخة بكبدة البط أو مع الجلاش المحشي ببصلة المرتة بنفس بصلة الحشو للبطة .