طريقة عمل كيكة باردة في 10 دقائق بدون بيض وبمذاق لذيذ ومميز جداً

كيكة باردة في 10 دقائق ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، كما أنها خفيفة علي المعدة وتقدم على وجبة الفطور، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، حيث غنية بالحليب والشوكولاتة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، فيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير كيكة باردة في 10 دقائق بألذ الوصفات.

مكونات كيكة باردة في 10 دقائق

تتكون كيكة باردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

55 جم من الكاكاو الخام.

65 جم من النشا.

100 جم من السكر البودرة.

لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

100 جم من الشوكولاتة.

للتزيين

القليل من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة باردة في عشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم ننخل عليها الكاكاو الخام والنشا والسكر البودرة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الحليب بالتدريج ونقلب جيداً على البارد حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار.

بعد ذلك نضيف الزبدة والشوكولاتة ونقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة، ثم نخفق قليلاً بالمضرب الكهربائي.

ثم نحضر صينية بيركس ونسكب فيها الخليط ونساويه جيداً، ثم نغطيه بكيس بلاستك (مع مراعاة وضع الكيس على الخليط)، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها ليلة كاملة حتى تتماسك الكيكة.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة بعد تماسكها، ثم نقلب الصينية على إناء لكي نخرج الكيكة من الصينية، ثم نرش على الكيكة كاكاو خام.