كيكة الزبادي الخفيفة في الخلاط بخطوة واحدة

كيكة الزبادي من أخف وأطرى أنواع الكيك والتي نعشق تناولها في وجبة الفطور بجوار مشروبنا الصباحي المفضل، كما يحبها أبنائنا كثيراً فكيكة الزبادي من الأشياء التي وجودها يشعرنا بالبهجة وتعطينا الكثير من الطاقة والفرحة.

وكيكة الزبادي الإسفنجية مكوناتها بسيطة جداً متوفرة في مطبخك من دقيق وزبادي وبيض مع إضافة بعض المكونات البسيطة الأخرى من سكر وزيت أو زبد حسب المتاح.

وتتمتع كيكة الزبادي بقدر كبير من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات حيث تشمل على نسب مناسبة للجسم من كربوهيدرات ونشويات وفيتامينات وسكريات وأشياء أخرى مفيدة تمد الجسم بالطاقة.

وطريقة عمل كيكة الزبادي في الخلاط سهلة وبسيطة ويتم إعدادها في دقائق بخطوة واخدة، ولذلك يسر أسرة موقع ثقفني أن تقدم لحضراتكم طريقتها، فتابعونا.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبادي الطازج.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

رشة ملح طعام ناعم.

في الخلاط الكهربائي يخفق البيض مع الفانيليا والسكر جيداً على سرعة عالية حتى يمتزجان تماماً.

يضاف اللبن للخليط وتضاف الزبادي أيضاً ويستمر الخفق حتى يذاب السكر تماماً.

يضاف الزيت للخليط ثم تضاف الزبدة وتخفق المكونات حتى الحصول على قوام كريمي.

ينخل الدقيق الأبيض لضمان نظافته ولدخول الهواء به للحصول على كيكة عالية وخفيفة وناجحة وينخل مع الدقيق البيكنج باودر ويضاف للخليط القليل من الملح وتقلب المكونات حتى تتداخل جيداً.

يضاف خليط الدقيق للخلاط تدريجياً مع استمرار الخفق على سرعة منخفضة حتى الانتهاء من كمية الدقيق بالكامل.

يصب خليط الكيكة من الخلاط في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق.

تدخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً وتصبح هشة وعالية.

مكونات كيكة الزبادي في الخلاططريقة تحضير كيكة الزبادي في الخلاط بخطوة واحدة