خلطة التبييض بكريم جليسوليد والنشا الرهيبة لتبييض الجسم للعرائس قبل الزفاف

تعد خلطة التبييض بكريم جليسوليد والنشا من الخلطات الرهيبة في تبييض البشرة بشكل ملحوظ، وكثير من الفتيات والسيدات يريدون الحصول على بشرة نقية وبيضاء، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة وغير مكلفة للحصول على بشرة بيضاء كالثلج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى النشا وزيوت آخرى، وللنشا فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة التبييض بكريم جليسوليد والنشا الرهيبة في المنزل. مكونات عمل كريم جليسوليد والنشا للتبييض مكونات عمل كريم جليسوليد والنشا للتبييض يحتوي كريم جليسوليد والنشا على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ست ملاعق صغيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان من كريم فيكس.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الشيا.

كوب من زيت الجلسرين السائل.

أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من ماء الورد.

خمس ملاعق صغيرة من لوشن فازلين الوردي. طريقة التحضير والإعداد طريقة التحضير والإعداد سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير خلطة التبييض السحرية بكريم جليسوليد والنشا هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الجلسرين مع كريم الجليسوليد مع إضافة بودرة التلك ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم بخلط النشا مع ماء الورد والماء العادي ثم نضع المزيج على نار هادئة إلى أن نحصل على خليط متماسك. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه ليبرد قليلا. نحضر إناء آخر ونقوم بخلط زيت اللوز مع كريم فيكس بجانب زيت الخروع ونقلبهم جيدا. نقوم بخلط المكونات جميعا معا ونقلبهم جيدا إلى أن نحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام سهلة لتطبيق كريم جليسوليد والنشا في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه أو أي منطقة بالجسم وندهن عليها الكريم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر ونلاحظ النتيجة مع المواظبة على الاستخدام للحصول على بشرة بيضاء لامعة. الوسوم

تعد خلطة التبييض بكريم جليسوليد والنشا من الخلطات الرهيبة في تبييض البشرة بشكل ملحوظ، وكثير من الفتيات والسيدات يريدون الحصول على بشرة نقية وبيضاء، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة وغير مكلفة للحصول على بشرة بيضاء كالثلج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى النشا وزيوت آخرى، وللنشا فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة التبييض بكريم جليسوليد والنشا الرهيبة في المنزل. مكونات عمل كريم جليسوليد والنشا للتبييض مكونات عمل كريم جليسوليد والنشا للتبييض يحتوي كريم جليسوليد والنشا على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ست ملاعق صغيرة من بودرة التلك.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان من كريم فيكس.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الشيا.

كوب من زيت الجلسرين السائل.

أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من ماء الورد.

خمس ملاعق صغيرة من لوشن فازلين الوردي. طريقة التحضير والإعداد طريقة التحضير والإعداد سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير خلطة التبييض السحرية بكريم جليسوليد والنشا هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الجلسرين مع كريم الجليسوليد مع إضافة بودرة التلك ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم بخلط النشا مع ماء الورد والماء العادي ثم نضع المزيج على نار هادئة إلى أن نحصل على خليط متماسك. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه ليبرد قليلا. نحضر إناء آخر ونقوم بخلط زيت اللوز مع كريم فيكس بجانب زيت الخروع ونقلبهم جيدا. نقوم بخلط المكونات جميعا معا ونقلبهم جيدا إلى أن نحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة إستخدام سهلة لتطبيق كريم جليسوليد والنشا في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نغسل الوجه أو أي منطقة بالجسم وندهن عليها الكريم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر ونلاحظ النتيجة مع المواظبة على الاستخدام للحصول على بشرة بيضاء لامعة.

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