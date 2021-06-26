لو مضايقة من شعرك الخفيف ضعي هذا لفروة شعرك وسيملأ الفراغات وهيتقل ويطول بدون توقف

فراغات الشعر من الأمور المزعجة التي يتضايق منها الجميع، وخصوصًا الرجال لأنها على المدي البعيد تسبب لهم الصلع، وتحدث فراغات الشعر نتيجة تساقط الشعر الشديد أو تناول بعض الأدوية التي ينتج عنها تساقط الشعر، أو بسبب ضغوطات الحياة وبعض الحالات النفسية السيئة، منتجات منع تساقط الشعر تحتوي على العديد من المواد الضارة التي تسبب تلف الشعر، أما الوصفات الطبيعية تكون آمنة ولا تسبب أي تلف أو ضر للشعر.خلطة علاج فراغات الشعر
تتنوع الخلطات الطبيعية لعلاج فراغات الشعر، وجميعها تكون من مكونات طبيعية موجودة في البيت أو من عند العطار، ومن الخلطات الطبيعية لعلاج فراغات الشعر ما يلي:
خلطة جل الصبار
مكونات الخلطة
- ربع كوب من جل الصبار.
- 3 كبسولات من فيتامينE.
- وعاء نظيف.
- فرشاة لتوزيع الخليط.
طريقة تحضير واستخدام الخلطة
- في وعاء صغير نظيف، يتم مزج جل الصبار مع كبسولات فيتامينe، حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- بعد ذلك، بواسطة فرشاة توزيع الخليط يتم دهن الشعر بالخليط، وبالأخص المناطق التي تحتوي على فراغات.
- يتم تدليك الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- يتم تطبيق خلطة جل الصبار على الشعر لمدة 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر ونصف وستلاحظين أجمل النتائج.
مكونات الخلطة
- ربع كوب من زيت الثوم.
- ربع كوب من زيت الخروع.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- كبسولة من فيتامينE.
طريقة إعداد واستخدام الخلطة
- في زجاجة كبيرة الحجم تحتوي على بخاخ، يتم تعبئة المكونات بها.
- بعد ذلك يتم رجها جيدًا، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى نصفين.
- ويتم رش خليط الزيوت على المناطق التي بها فراغات، وتدليكها لمدة دقيقتين، ثم رش باقي الكمية على جميع أجزاء الشعر.
- يتم تغطية الشعر بقبعة حمام أو بكيس بلاستيك.
- يترك مزيج الزيوت الطبيعية على الشعر لمدة 3 ساعات على الأقل.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، للتخلص من أي زيوت عالقة به.
- تستخدم 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهرين.
الوسوم
فراغات الشعر من الأمور المزعجة التي يتضايق منها الجميع، وخصوصًا الرجال لأنها على المدي البعيد تسبب لهم الصلع، وتحدث فراغات الشعر نتيجة تساقط الشعر الشديد أو تناول بعض الأدوية التي ينتج عنها تساقط الشعر، أو بسبب ضغوطات الحياة وبعض الحالات النفسية السيئة، منتجات منع تساقط الشعر تحتوي على العديد من المواد الضارة التي تسبب تلف الشعر، أما الوصفات الطبيعية تكون آمنة ولا تسبب أي تلف أو ضر للشعر.خلطة علاج فراغات الشعر
تتنوع الخلطات الطبيعية لعلاج فراغات الشعر، وجميعها تكون من مكونات طبيعية موجودة في البيت أو من عند العطار، ومن الخلطات الطبيعية لعلاج فراغات الشعر ما يلي:
خلطة جل الصبار
مكونات الخلطة
- ربع كوب من جل الصبار.
- 3 كبسولات من فيتامينE.
- وعاء نظيف.
- فرشاة لتوزيع الخليط.
طريقة تحضير واستخدام الخلطة
- في وعاء صغير نظيف، يتم مزج جل الصبار مع كبسولات فيتامينe، حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- بعد ذلك، بواسطة فرشاة توزيع الخليط يتم دهن الشعر بالخليط، وبالأخص المناطق التي تحتوي على فراغات.
- يتم تدليك الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- يتم تطبيق خلطة جل الصبار على الشعر لمدة 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر ونصف وستلاحظين أجمل النتائج.
مكونات الخلطة
- ربع كوب من زيت الثوم.
- ربع كوب من زيت الخروع.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- كبسولة من فيتامينE.
طريقة إعداد واستخدام الخلطة
- في زجاجة كبيرة الحجم تحتوي على بخاخ، يتم تعبئة المكونات بها.
- بعد ذلك يتم رجها جيدًا، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى نصفين.
- ويتم رش خليط الزيوت على المناطق التي بها فراغات، وتدليكها لمدة دقيقتين، ثم رش باقي الكمية على جميع أجزاء الشعر.
- يتم تغطية الشعر بقبعة حمام أو بكيس بلاستيك.
- يترك مزيج الزيوت الطبيعية على الشعر لمدة 3 ساعات على الأقل.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، للتخلص من أي زيوت عالقة به.
- تستخدم 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو مضايقة من شعرك الخفيف ضعي هذا لفروة شعرك وسيملأ الفراغات وهيتقل ويطول بدون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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