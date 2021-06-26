طريقة عمل كباب الحلة الشهية بطريقتان مختلفة

طريقة عمل كباب الحلة ترجع أصل هذه الآكلة إلي المطبخ التركي فطورها المطبخ السوري ونوع في تقديمها بطرق أخري مثل الكباب الحلبي وكباب الباذنجان كباب الحلة طوره المطبخ المصري بأضافة بعض الخضروات المفضلة وبعض التوابل المنكهه التي تعطيها مذاق خاص. طريقة عمل كباب الحلة الشهية طريقة عمل كباب الحلة الشهية والكباب نوعان كباب مشوي وهي عبارة عن قطع لحم يشوي على الفحم وكباب حلة قطع لحم تطبخ في حلة مع البصل ويمكن أضافة بعض الخضروات، وكثيراً من السيدات والفتيات تبحث عن أسهل وأسرع الوجبات التي لا تحتاج جهد شاق في تحضيرها. البعض يعشق تناول لحم الضأن لأحتوائه على نسبه من الدهون التي تعطيها مذاق مميز وخاص طريقة عمل كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة المكونات أثنان كيلو لحم بتلو.

أثنان كيلو بصل جوانح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل اللحمة جيدا.

نقطع اللحمة قطع صغيرة.

نضع حلة على النار.

نضيف السمن، الزيت، البصل.

تقلب البصل حتى يصبح لونها ذهبي.

نضيف قطع اللحمة، نقلبها مع البصل.

نضيف التوابل فلفل أسود، بهارات اللحمة.

نستمر في التقليب، نتركها على النار حتى النضج.

نضيف الملح عندما تنضج.

تغرف في أطباق التقديم.

يقدم بجانبها، الأرز بشرية، أو خبز بلدي والسلطات. طريقة عمل كباب الحلة باالبطاطس طريقة عمل كباب الحلة باالبطاطس المكونات أثنان كيلو لحم ضانى.

أثنان كيلو بصل أبيض.

ملعقتان كبيرة ليه.

ملعقة زيت نباتي.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

حبة فلفل حار أخضر.

حبة فلفل حار أحمر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملح حسب الرغبة طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها بالنصف.

نضعها في طبق به ماء.

نقشر البصل والفلفل يغسل جيداً.

يفرم البصل والفلفل مكعبات صغير.

نغسل اللحمة الضاني وتقطع قطع صغيرة.

نضع حلة مناسبة على النار.

نضع الليه والزيت في الحلة.

نضيف البصل والفلفل المفروم.

نقلبهم حتي يدبل البصل.

نضع اللحمة والبطاطس.

نشوحهم قليلا.

نضيف التوابل الفلفل الأسود، بهارات اللحم، الملح.

نضيف كوب من الماء الساخن.

نتركهم على النار حتي تنضج.

تقدم ساخنة، يقدم بجانبها الأرز أو الخبز البلدي والسلطات. الوسوم

طريقة عمل كباب الحلة ترجع أصل هذه الآكلة إلي المطبخ التركي فطورها المطبخ السوري ونوع في تقديمها بطرق أخري مثل الكباب الحلبي وكباب الباذنجان كباب الحلة طوره المطبخ المصري بأضافة بعض الخضروات المفضلة وبعض التوابل المنكهه التي تعطيها مذاق خاص. طريقة عمل كباب الحلة الشهية طريقة عمل كباب الحلة الشهية والكباب نوعان كباب مشوي وهي عبارة عن قطع لحم يشوي على الفحم وكباب حلة قطع لحم تطبخ في حلة مع البصل ويمكن أضافة بعض الخضروات، وكثيراً من السيدات والفتيات تبحث عن أسهل وأسرع الوجبات التي لا تحتاج جهد شاق في تحضيرها. البعض يعشق تناول لحم الضأن لأحتوائه على نسبه من الدهون التي تعطيها مذاق مميز وخاص طريقة عمل كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة المكونات أثنان كيلو لحم بتلو.

أثنان كيلو بصل جوانح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل اللحمة جيدا.

نقطع اللحمة قطع صغيرة.

نضع حلة على النار.

نضيف السمن، الزيت، البصل.

تقلب البصل حتى يصبح لونها ذهبي.

نضيف قطع اللحمة، نقلبها مع البصل.

نضيف التوابل فلفل أسود، بهارات اللحمة.

نستمر في التقليب، نتركها على النار حتى النضج.

نضيف الملح عندما تنضج.

تغرف في أطباق التقديم.

يقدم بجانبها، الأرز بشرية، أو خبز بلدي والسلطات. طريقة عمل كباب الحلة باالبطاطس طريقة عمل كباب الحلة باالبطاطس المكونات أثنان كيلو لحم ضانى.

أثنان كيلو بصل أبيض.

ملعقتان كبيرة ليه.

ملعقة زيت نباتي.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

حبة فلفل حار أخضر.

حبة فلفل حار أحمر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملح حسب الرغبة طريقة التحضير نقشر البطاطس ونقطعها بالنصف.

نضعها في طبق به ماء.

نقشر البصل والفلفل يغسل جيداً.

يفرم البصل والفلفل مكعبات صغير.

نغسل اللحمة الضاني وتقطع قطع صغيرة.

نضع حلة مناسبة على النار.

نضع الليه والزيت في الحلة.

نضيف البصل والفلفل المفروم.

نقلبهم حتي يدبل البصل.

نضع اللحمة والبطاطس.

نشوحهم قليلا.

نضيف التوابل الفلفل الأسود، بهارات اللحم، الملح.

نضيف كوب من الماء الساخن.

نتركهم على النار حتي تنضج.

تقدم ساخنة، يقدم بجانبها الأرز أو الخبز البلدي والسلطات.

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