ماء الأرز مكون سحري ومذهل في علاج مشاكل البشرة والشعر بطريقة طبيعية

يعتبر ماء الأرز من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم في علاج مشاكل البشرة والشعر في عالم الجمال، حيث أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والأحماض والتي تغذي بشرتك وشعرك وتمنحهم الصحة، ومن السهل تحضير ماء الأرز في البيت من خلال نقع الأرز في الماء طوال الليل واستخدام المحلول الناتج منه في اليوم التالي، وعلى الرغم من سهولة تحضيره وأنه غير مكلف إطلاقاً إلا أنه يحتوي على فوائد مذهلة سوف نشرحها لكم في هذا المقال.

وصفة ماء الأرز لعلاج مشاكل البشرة

نقوم باستخدام ماء الأرز للبشرة بكل سهولة من أجل تحسين صحتها وترطيبها وعلاج المسام الخاصة بها بكل سهولة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

نقوم بخلط ماء الأرز مع كمية أخرى من الماء مساوية له من أجل تخفيفه.

بعد ذلك نقوم بوضع كرة من القطن في هذا المحلول وننقعها قليلاً.

ثم نقوم بتطبيقها على الوجه، ونتركها عليه من ربع ساعة إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإزالتها ونغسل الوجه جيداً بالماء البارد.

ينصح بتكرار هذه الوصفة يومياً قبل النوم للحصول على بشرة مشرقة وحيوية دائماً.

وصفة ماء الأرز لعلاج مشاكل الشعر

يساعد ماء الأرز على حل مشاكل الشعر المختلفة حيث يحتوي على البروتينات التي يحتاجها الشعر، ويمكن استخدامه بهذه الطريقة:

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو بالطريقة المعتادة.

بعد ذلك على الشعر المبلل نقوم بصب ماء الأرز بعد إضافة ماء عادي لتخفيفه على الشعر.

ونقوم بتدليك الفروة بالأصابع بلطف حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نتركه على الشعر ربع ساعة.

ونغسله بالماء الفاتر جيداً.

يمكن تكرار هذه الوصفة مع غسل الشعر أي مرتين في الأسبوع، والانتظام عليه لتعزيز صحة الشعر والحفاظ على جماله.

طريقة تحضير ماء الأرز

هناك طريقتان للحصول على ماء الأرز، وهما: