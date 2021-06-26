دلكي جسمك بالنشا لتبييض وتقشير الجسم وتوحيد لونه وإزالة الجلد الميت وسواد السنين

كل فتاة تحلم ببشرة بيضاء جملة لتجعلها الاجمل والاشيك والأحلى بين أصدقائها وأخواتها ،تبحث كل فتاة على الماسكات والطرق التي تجعلك أكثر أناقة وجمال ومن أكثر أنواع الماسكات التي تبحث عنها العرائس والفتيات، هي طرق خلطات لتبييض الوجه والجسم لأنها تريد أن تصبح الاجمل ، لأنّ الحصول على جسم ناعم وبشرة ذات لون موحد هو أمر مهم لكل فتاة تستعد لزواجها وتهتم بجمالها وأناقتها، ولا يمكن التفكير في خلطات طبيعية مقشرة لبشرة الجسم من ناحية ومخففة من ناحية أخرى لحل مشكلة سواد المناطق الداكنة دون التطرق إلى النشا، حيث أن النشا من المكونات الرائعة جدا التي تزداد فائدتها بكثير عند خلطها مع الليمون ، سوف اعرفك على طريقة خلط النشا بالليمون لجعل بشرتك فاتحة وناعمة. خلطة النشا لتبييض وتقشير الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة طعام من زيت الزيتون البكر طريقة عمل خلطة النشا عزيزتي الفتاة الجميله اولا قومي بتقليب النشا والحليب معًا في إناء صغير.

ثم ضيفي ياعزيزتي للمكونات الجافة التي في الإناء الليمون وزيت الزيتون بشكل تدريجي إلى أن يتم يتشكل معجون ناعم.

ثم قومي عزيزتي بغسيل يديك وتجفيفها وبعد ذلك خذي كميات ملائمة من المعجون المحضر لدهن بشرة الجسم والمناطق الداكنة بها حوالي ثلاثون دقيقة.

ثم استعيني عزيزتي بليفة خشنة بعد مرور الوقت ليس بكثير، وافركي بها جسمك ثم قومي بغسله بالماء.

ثم قومي بأخذ حمامك الجميل المنعش ثم ضعي عزيزتي الكريم المرطب على بشرة الجسم بلطف واستمتعي بمظهر رائع وجميل. دلكة النشا والليمون للجسم خلطة النشا لتبييض وتقشير الجسمطريقة عمل خلطة النشادلكة النشا والليمون للجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 حبة ليمون مقطعة مكعبات

1 كوب ماء طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع فيه الليمون والماء ونتركهم على النار حتي الغليان.

ثم نضيف النشا والبيكينج بودر.

نمزج جميع المكونات معا.

ضعي الخليط في الخلاط واخلطيه حتي يصبح كالكريمة.

اتركي الخليط حتي يبرد، ومن ثم دلكي المناطق الغامقة قبل الاستحمام.

يجب أن يكون الجسم رطب بعد ذلك اتركيه 20 دقيقة واشطفيه بالماء البارد. الوسوم

كل فتاة تحلم ببشرة بيضاء جملة لتجعلها الاجمل والاشيك والأحلى بين أصدقائها وأخواتها ،تبحث كل فتاة على الماسكات والطرق التي تجعلك أكثر أناقة وجمال ومن أكثر أنواع الماسكات التي تبحث عنها العرائس والفتيات، هي طرق خلطات لتبييض الوجه والجسم لأنها تريد أن تصبح الاجمل ، لأنّ الحصول على جسم ناعم وبشرة ذات لون موحد هو أمر مهم لكل فتاة تستعد لزواجها وتهتم بجمالها وأناقتها، ولا يمكن التفكير في خلطات طبيعية مقشرة لبشرة الجسم من ناحية ومخففة من ناحية أخرى لحل مشكلة سواد المناطق الداكنة دون التطرق إلى النشا، حيث أن النشا من المكونات الرائعة جدا التي تزداد فائدتها بكثير عند خلطها مع الليمون ، سوف اعرفك على طريقة خلط النشا بالليمون لجعل بشرتك فاتحة وناعمة. خلطة النشا لتبييض وتقشير الجسم ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة طعام من زيت الزيتون البكر طريقة عمل خلطة النشا عزيزتي الفتاة الجميله اولا قومي بتقليب النشا والحليب معًا في إناء صغير.

ثم ضيفي ياعزيزتي للمكونات الجافة التي في الإناء الليمون وزيت الزيتون بشكل تدريجي إلى أن يتم يتشكل معجون ناعم.

ثم قومي عزيزتي بغسيل يديك وتجفيفها وبعد ذلك خذي كميات ملائمة من المعجون المحضر لدهن بشرة الجسم والمناطق الداكنة بها حوالي ثلاثون دقيقة.

ثم استعيني عزيزتي بليفة خشنة بعد مرور الوقت ليس بكثير، وافركي بها جسمك ثم قومي بغسله بالماء.

ثم قومي بأخذ حمامك الجميل المنعش ثم ضعي عزيزتي الكريم المرطب على بشرة الجسم بلطف واستمتعي بمظهر رائع وجميل. دلكة النشا والليمون للجسم خلطة النشا لتبييض وتقشير الجسمطريقة عمل خلطة النشادلكة النشا والليمون للجسم المكونات: 2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 حبة ليمون مقطعة مكعبات

1 كوب ماء طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع فيه الليمون والماء ونتركهم على النار حتي الغليان.

ثم نضيف النشا والبيكينج بودر.

نمزج جميع المكونات معا.

ضعي الخليط في الخلاط واخلطيه حتي يصبح كالكريمة.

اتركي الخليط حتي يبرد، ومن ثم دلكي المناطق الغامقة قبل الاستحمام.

يجب أن يكون الجسم رطب بعد ذلك اتركيه 20 دقيقة واشطفيه بالماء البارد.

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