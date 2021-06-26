طريقة عمل الكرشه مثل أشهر المطاعم في المنزل بمنتهى السهولة

طريقة عمل الكرشه من الأكلات التي يكثر البحث عليها خلال هذه الفترة من كل عام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فهي من الأكلات الشهيرة في مصر والمرتبطة بحد كبير باحتفالات وعزومات عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى العديد غيرها من الأكلات مثل فتة الكوارع ولحمة الرأس وغيرها العديد من مثل هذه الأكلات، ولأن هذا النوع من الأكلات يحتاج إلى حرص شديد في التنظيف والتأكد من صحتها فإن العديد من الأمهات تسعى إلى إتقانها في المنزل للتأكد من نظافتها ومدى جودتها للإعتناء بصحة زويهم من أفراد العائلة. طريقة عمل الكرشه بالصلصه في المنزل: طريقة عمل الكرشه بالصلصه في المنزل: المكونات والمقادير: كيلو من الكرشه.

قطعة جنزبيل فرش.

٢ بصله مقطعه مكعبات.

٥ فصوص جبهات.

ورق لورى.

عصير طماطم مصفى.

كوب ماء.

توابل (ملح، كمون، فلفل أسود ). طريقة تحضير الكرشة أو الكمونية: طريقة تحضير الكرشة أو الكمونية: في حلة على النار نقوم بإضافة كوب من الماء ويترك حتى الغليان، ثم نقوم بإضافة الكرشة ومكعبات بصلة واحدة ونقلبهم ونتركها حتى تغلي لمدة دقيقتين. ويجب ملاحظة أن فائدة مكعبات البصل في الخطوة السابقة هو التخلص من اي روائح غير مرغوب فيها بالكرشه. بعد الغليان نلاحظ تقلص حجم الكرشة وزيادة كمية الماء، ومن ثمة نقوم بتصفيتها من الماء والتخلص من البصل. ثم تعيدها في الحلة على النار ونضيف عصير الطماطم وورق الغار والحبهان والجنزبيل ونقلبهم جيدا ثم يترك سويا حتى تمام النضج. في هذه الأثناء نقوم بتحميل مكعبات البصلة الثانية في ملعقتين من السمن او الزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ونضيفهم إلى الكرشة مع بعض فصوص الثوم المقطع. ويجب مراعاة أن نقوم بمتابعة الكرشة من وقت إلى الأخر أثناء النضج حتى إذا احتاجت إلى الماء نقوم بإضافة القليل حتى اكتمال نضجها. عند اكتمال نضجها نقوم بإضافة التوابل ونقليها جيداً، ثم نقوم بعرفها في أطباق التقديم. ملاحظه هامة: ملاحظه هامة: يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى مثل هريسة الشطة أو حتى حبة فلفل حار مقطع إلى شرائح، وهذه الإضافات تكون على حسب ذوق ورغبة كل شخص، فهناك من يعشقون هذه الأكلة سبايسي. الوسوم

طريقة عمل الكرشه من الأكلات التي يكثر البحث عليها خلال هذه الفترة من كل عام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فهي من الأكلات الشهيرة في مصر والمرتبطة بحد كبير باحتفالات وعزومات عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى العديد غيرها من الأكلات مثل فتة الكوارع ولحمة الرأس وغيرها العديد من مثل هذه الأكلات، ولأن هذا النوع من الأكلات يحتاج إلى حرص شديد في التنظيف والتأكد من صحتها فإن العديد من الأمهات تسعى إلى إتقانها في المنزل للتأكد من نظافتها ومدى جودتها للإعتناء بصحة زويهم من أفراد العائلة. طريقة عمل الكرشه بالصلصه في المنزل: طريقة عمل الكرشه بالصلصه في المنزل: المكونات والمقادير: كيلو من الكرشه.

قطعة جنزبيل فرش.

٢ بصله مقطعه مكعبات.

٥ فصوص جبهات.

ورق لورى.

عصير طماطم مصفى.

كوب ماء.

توابل (ملح، كمون، فلفل أسود ). طريقة تحضير الكرشة أو الكمونية: طريقة تحضير الكرشة أو الكمونية: في حلة على النار نقوم بإضافة كوب من الماء ويترك حتى الغليان، ثم نقوم بإضافة الكرشة ومكعبات بصلة واحدة ونقلبهم ونتركها حتى تغلي لمدة دقيقتين. ويجب ملاحظة أن فائدة مكعبات البصل في الخطوة السابقة هو التخلص من اي روائح غير مرغوب فيها بالكرشه. بعد الغليان نلاحظ تقلص حجم الكرشة وزيادة كمية الماء، ومن ثمة نقوم بتصفيتها من الماء والتخلص من البصل. ثم تعيدها في الحلة على النار ونضيف عصير الطماطم وورق الغار والحبهان والجنزبيل ونقلبهم جيدا ثم يترك سويا حتى تمام النضج. في هذه الأثناء نقوم بتحميل مكعبات البصلة الثانية في ملعقتين من السمن او الزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ونضيفهم إلى الكرشة مع بعض فصوص الثوم المقطع. ويجب مراعاة أن نقوم بمتابعة الكرشة من وقت إلى الأخر أثناء النضج حتى إذا احتاجت إلى الماء نقوم بإضافة القليل حتى اكتمال نضجها. عند اكتمال نضجها نقوم بإضافة التوابل ونقليها جيداً، ثم نقوم بعرفها في أطباق التقديم. ملاحظه هامة: ملاحظه هامة: يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى مثل هريسة الشطة أو حتى حبة فلفل حار مقطع إلى شرائح، وهذه الإضافات تكون على حسب ذوق ورغبة كل شخص، فهناك من يعشقون هذه الأكلة سبايسي.

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