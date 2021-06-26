طريقة تنظيف كرشة الخروف وتحويلها من سوداء إلى بيضاء ناصعة

طريقة تنظيف كرشة الخروف قد تعتقد بعض السيدات أنها صعبة، حيث ترى في البداية كرشة الخروف سوداء ومليئة بالترسبات التي من الصعب إخراجها إلا بالاحتكاك واستخدام المزيد من المواد المساعدة، ولكن نود أن نبشرك أن هناك العديد من طرق تنظيف الكرشة أو الكرشات أو الدوارة كما يطلق عليها في بعض بلادنا العربية، حيث تشتهر أكلة الكرشة الشهيرة كوجبة شعبية في بعض الدول العربية والتي من أشهرها مصر، إذ توجد مطاعم متخصصة لطهي الكرشة وتقديمها بطرق مختلفة، ولكن أولاً دعنا عزيزي القارئ نقدم لك أفضل طريقة لغسل وتنظيف الكرشة في دقائق. طريقة تنظيف كرشة الخروف بالبيكنج بودر والخل نسخن كمية من الماء بحيث لا تصل إلى درجة الغليان وتتحمل حرارتها اليد.

نفرغ كيس من البيكنج بودر في الماء الساخن، سنلاحظ حدوث فوران.

ننقل الكرشة سريعاً إلى الماء مع البيكنج بودر ثم نضيف إليها مقدار فنجان من الخل الأبيض.

نترك الكرشة في الخليط لمدة خمس دقائق على الأكثر ثم نصفيها من الماء، ونفردها على صينية ونبدأ بفركها بواسطة سكين.

سنجد أن الطبقة السوداء، قد خرجت كلها كقشرة واحدة بدون أي مجهود، لن يستغرق منك تنظيف الكرشة بالكامل أكثر من دقيقة واحدة بهذه الطريقة.

بعد ذلك تغسل الكرشة تحت الماء، الجاري حتى نضمن التخلص من كافة الشوائب العالقة ثم تُنقع في ماء به دقيق وملح وليمون وخل لعدة ساعات حتى يتم التخلص من الزفارة ثم تُطبخ. طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون يتم غلي مقدار ملعقتين كبار من ملح الليمون في كمية من الماء ثم نتركها حتى تهدأ قليلاً.

توضع الكرشة داخل ماء ملح الليمون ثم تترك فيها حتى يبرد الماء، تقريباً نصف ساعة.

تُصفى الكرشة ثم تُفرد وتكشط الطبقة السوداء بالسكين حتى يتم التخلص منها تماماً.

يتم غسل الكرشة بعد ذلك تحت الماء، الجاري لعدة دقائق حتى نتخلص تماماً من أي آثار.

تُنقع بعد ذلك الكرشة في ملح وليمون وماء وخل أبيض لعدة ساعات ثم يتم غسلها بالماء فقط مرة أخرى وبعد ذلك تُجهز للطهي. طريقة تنظيف كرشة الخروف بالبيكنج بودر والخلطريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون الوسوم

طريقة تنظيف كرشة الخروف قد تعتقد بعض السيدات أنها صعبة، حيث ترى في البداية كرشة الخروف سوداء ومليئة بالترسبات التي من الصعب إخراجها إلا بالاحتكاك واستخدام المزيد من المواد المساعدة، ولكن نود أن نبشرك أن هناك العديد من طرق تنظيف الكرشة أو الكرشات أو الدوارة كما يطلق عليها في بعض بلادنا العربية، حيث تشتهر أكلة الكرشة الشهيرة كوجبة شعبية في بعض الدول العربية والتي من أشهرها مصر، إذ توجد مطاعم متخصصة لطهي الكرشة وتقديمها بطرق مختلفة، ولكن أولاً دعنا عزيزي القارئ نقدم لك أفضل طريقة لغسل وتنظيف الكرشة في دقائق. طريقة تنظيف كرشة الخروف بالبيكنج بودر والخل نسخن كمية من الماء بحيث لا تصل إلى درجة الغليان وتتحمل حرارتها اليد.

نفرغ كيس من البيكنج بودر في الماء الساخن، سنلاحظ حدوث فوران.

ننقل الكرشة سريعاً إلى الماء مع البيكنج بودر ثم نضيف إليها مقدار فنجان من الخل الأبيض.

نترك الكرشة في الخليط لمدة خمس دقائق على الأكثر ثم نصفيها من الماء، ونفردها على صينية ونبدأ بفركها بواسطة سكين.

سنجد أن الطبقة السوداء، قد خرجت كلها كقشرة واحدة بدون أي مجهود، لن يستغرق منك تنظيف الكرشة بالكامل أكثر من دقيقة واحدة بهذه الطريقة.

بعد ذلك تغسل الكرشة تحت الماء، الجاري حتى نضمن التخلص من كافة الشوائب العالقة ثم تُنقع في ماء به دقيق وملح وليمون وخل لعدة ساعات حتى يتم التخلص من الزفارة ثم تُطبخ. طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون يتم غلي مقدار ملعقتين كبار من ملح الليمون في كمية من الماء ثم نتركها حتى تهدأ قليلاً.

توضع الكرشة داخل ماء ملح الليمون ثم تترك فيها حتى يبرد الماء، تقريباً نصف ساعة.

تُصفى الكرشة ثم تُفرد وتكشط الطبقة السوداء بالسكين حتى يتم التخلص منها تماماً.

يتم غسل الكرشة بعد ذلك تحت الماء، الجاري لعدة دقائق حتى نتخلص تماماً من أي آثار.

تُنقع بعد ذلك الكرشة في ملح وليمون وماء وخل أبيض لعدة ساعات ثم يتم غسلها بالماء فقط مرة أخرى وبعد ذلك تُجهز للطهي. طريقة تنظيف كرشة الخروف بالبيكنج بودر والخلطريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

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