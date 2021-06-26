كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج شديد الخشونة لخيوط حرير في نصف ساعة

كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج لحرير ، أصبح يوجد الآن العديد من المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية التي تستخدم من أجل فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه مثل البروتين والكيراتين وللكن الجدسر بالذكر أن كل منتج من هذه المنتحات يحتوي على أي نوع من المواد الكيميائية فهو منتج ضار بالشعر ويتلفه ويسبب تساقطه وتقصفه وازدياد خشونته، لذا ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات من المنزل طبيعية بنسبة 100% كيراتين طبيعي للشعر تتميز بعدم اتلافه لبصيلات الشعر كما تتميز بأسعارها المعقولة التي تكون في متناول يد الجميع فقط كل ما عليك هو الانتباه الشديد في المعلومات القادمة. كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج مكونات الوصفة كيس خميرة فورية.

نصف ثمرة أفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

موزة واحدة. خطوات تحضير الوصفة قومي بتقشير الموزة وهرسها مع ثمرة الأفوكادو بشكل جيد جدًا.

أضيفي 2 ملعقة عسل نحل وملعقة خميرة واستمري في التقليب بينهم حتى يصبح القوام ناعم.

يمكنك ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي حتى ينعم أكثر.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور وحتى نهاية الأطراف.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا من المزيج بالماء البارد والشامبو المناسب لك والخالي من الصوديوم والكبريت والسالفيت.

كرري استخدام الوصفة مرة في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على شعرك ناعم وجذاب ونتيجة أفضل. وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر مكونات الوصفة بيضة واحدة.

ثمرة موز.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. خطوات تحضير الوصفة قومي بتقشير الموزة وهرسها جيدًا.

اضربي البيضة يدويًا حتى تصبح قوامها جيدًا.

اخلطي الموزة والبيضة مع المايونيز واستمري في التقليب حتى تحصلبن على قوام ناعم ومتماسك.

نظفي شعرك جيدًا ومن ثم جففيه.

افردي الخليط على شعرك من الجذور وحتى كل أطرافه.

مشطي شعرك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو بفوطة دافئة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

يجب عليك غسل شعرك جيدًا من الحليط باشتخدام الماء البارد والشامبو المناسب.

استمري باستخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع وذلك من أجل الحصول على نتيجة أفضل. الوسوم

كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج لحرير ، أصبح يوجد الآن العديد من المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية التي تستخدم من أجل فرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه مثل البروتين والكيراتين وللكن الجدسر بالذكر أن كل منتج من هذه المنتحات يحتوي على أي نوع من المواد الكيميائية فهو منتج ضار بالشعر ويتلفه ويسبب تساقطه وتقصفه وازدياد خشونته، لذا ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات من المنزل طبيعية بنسبة 100% كيراتين طبيعي للشعر تتميز بعدم اتلافه لبصيلات الشعر كما تتميز بأسعارها المعقولة التي تكون في متناول يد الجميع فقط كل ما عليك هو الانتباه الشديد في المعلومات القادمة. كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج كيراتين غير مكلف بملعقة خميرة حولي شعرك المموج مكونات الوصفة كيس خميرة فورية.

نصف ثمرة أفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

موزة واحدة. خطوات تحضير الوصفة قومي بتقشير الموزة وهرسها مع ثمرة الأفوكادو بشكل جيد جدًا.

أضيفي 2 ملعقة عسل نحل وملعقة خميرة واستمري في التقليب بينهم حتى يصبح القوام ناعم.

يمكنك ضرب المكونات في الخلاط الكهربائي حتى ينعم أكثر.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور وحتى نهاية الأطراف.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا من المزيج بالماء البارد والشامبو المناسب لك والخالي من الصوديوم والكبريت والسالفيت.

كرري استخدام الوصفة مرة في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على شعرك ناعم وجذاب ونتيجة أفضل. وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر وصفة البيض والمايونيز لفرد الشعر مكونات الوصفة بيضة واحدة.

ثمرة موز.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز. خطوات تحضير الوصفة قومي بتقشير الموزة وهرسها جيدًا.

اضربي البيضة يدويًا حتى تصبح قوامها جيدًا.

اخلطي الموزة والبيضة مع المايونيز واستمري في التقليب حتى تحصلبن على قوام ناعم ومتماسك.

نظفي شعرك جيدًا ومن ثم جففيه.

افردي الخليط على شعرك من الجذور وحتى كل أطرافه.

مشطي شعرك لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو بفوطة دافئة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

يجب عليك غسل شعرك جيدًا من الحليط باشتخدام الماء البارد والشامبو المناسب.

استمري باستخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع وذلك من أجل الحصول على نتيجة أفضل.

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