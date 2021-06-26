وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة من الجذور نهائيا بدون ألم في ثواني

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة، إذا كنتي من مستخدمي الفازلين في ترطيب البشرة بصفة مستمرة، فإنه يمكنك الحصول على بشرة خالية من الشعر الزائد باستخدامه أيضاً، حيث أصبح الفازلين من المواد الفعالة جداً في إزالة الشعر الزائد من الجسم، وخاصة في المناطق الحساسة في جسم المرأة، ويتم ذلك عن طريق خلط الفازلين مع مواد طبيعية بسيطة متاحة في كل منزل.

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه والمناطق الحساسة

ومن هذه المواد دقيق الحمص والكركم البودرة، حيث يتم خلط ملعقة صغيرة من الفازلين المذاب في حمام مائي مع ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم البودرة وثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن، ويتم الخلط جيداً حتى تتكون عجينة متجانسة، وبعد ذلك يتم توزيع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر.

وبعد مرور عشر دقائق أو بعد جفاف العجينة بشكل كامل يتم نزعها بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر، وعندها نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر الزائد، ويتم إعادة تحضير واستخدام هذه العجينة بعد يومين حتى يتم التخلص من الشعر الزائد بشكل كامل.

طريقة يابانية لإزالة الشعر الزائد من الجذور

كما يمكن استخدام الملح والفازلين فقط للتخلص من الشعر الزائد، ويتم ذلك عن طرق خلط كميات متساوية من الفازلين والملح، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على البشرة ويتم تركه حتى يجف تمامً، وبعد ذلك نقوم بغسل الجلد بالماء وعندها نلاحظ اختفاء الشعر الزائد.

فوائد عديدة لاستخدام الفازلين

لا تتوقف استخدامات الفازلين عند إزالة الشعر فقط بل يمكن استخدامه ايضاً في التخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه، ويتم ذلك بعد الاستحمام مباشرة، حيث يتم مسح الأنف بالقليل من الفازلين، وبعد ذلك نقوم بتغطية الأنف بالورق البلاستيكي الذي يتم استخدامه في تغليف الأطعمة.

وبعدها نحضر منشفة صغيرة مبللة بالماء الساخن وبعدها نضعها على الأنف لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك نزيل المنشفة والورق البلاستيكي وعندها نلاحظ سهولة شديدة في إزالة الرؤوس السوداء وهذا لأنها أصبحت طرية جداً.