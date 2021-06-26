بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير بدون كيراتين أو بروتين من أول استعمال

بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير بدون كيراتين، تكثر الخلطات الطبيعية التي تزيد من النعومة للشعر، وتعطيه ملمس أكثر انسيابية، وتمنحه المظهر اللامع والجذاب، ومن خلال ما سيلي من الفقرات التالية نعرض عدة طرق من الممكن الاعتماد بثقة عليها في منح الشعر المزيد من النعومة، والقضاء على الملمس الخشن، والمجعد، وهذا يكون بمساعدة مجموعة من المكونات والمقادير الطبيعية، والتي من الممكن أن تضاف مع مكونات ومقادير أخرى لتنعيم الشعر. بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير تلك الطريقة تحتاج إلى توفر المكونات التالية: ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة مستخلص زيت الزيتون.

ملعقة نشاء.

ملعقة فازلين.

كريم نيفيا طريقة التحضير والاستعمال للمزيج: تحضير الوعاء المخصص للخلط، ثم نضع مختلف المكونات والتقليب يكون مستمر فترة حوالي خمس دقائق.

بعد تمام مزج كافة المكونات نحصل على خليط خفيف الملمس يسهل أن يطبق على خصلات الشعر، ومن الضروري أن يبقى المزيج على الشعر فترة حوالي ثلاثين دقيقة.

الخطوة التالية هي الشطف للشعر بالمياه الفاترة مع تركيبة شامبو طبيعية.

المواظبة على التكرار للخليط وتطبيقه كل شهر حوالي خمس مرات.

الشعر بالاستمرارية في تطبيق تلك الخلطة يصبح أكثر بريق ونعومة. كيراتين البيض لتنعيم الشعر كيراتين البيض لتنعيم الشعر من أفضل الطرق التي من الممكن أن نستخدمها لتنعيم الشعر هي الخلطة بالمكونات التالية: عدد بيضة واحدة.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة لبن زبادي.

ملعقة خميرة بودرة.

ملعقة زيت الجرجير. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام: نحضر الوعاء الذي يتناسب مع الخلط للمكونات سالفة الذكر.

نضع مختلف المكونات مع بعضها مع مراعة أن تخفق البيضة بمفردها قبيل الخلط لها مع باقي المكونات.

بعد تمام التجانس لكافة المكونات، يراعى أن تطبق الوصفة على الفور بعد تحضيرها.

لا بد من التصفيف الجيد للشعر قبيل الوضع للخليط فوق خصلات الشعر.

نأخذ كمية من المزيج وبأطراف الأصابع نحاول توزيعها، وذلك حتى يكون الخليط متواجد على كافة أنحاء الشعر.

يترك المزيج فوق الشعر مدة تعادل نصف ساعة كاملة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعه مع المياه الفاترة، ولضمان نجاح الوصفة يراعى التكرار لمرتين كل أسبوع وذلك لظهور النتائج المرضية. الوسوم

بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير بدون كيراتين، تكثر الخلطات الطبيعية التي تزيد من النعومة للشعر، وتعطيه ملمس أكثر انسيابية، وتمنحه المظهر اللامع والجذاب، ومن خلال ما سيلي من الفقرات التالية نعرض عدة طرق من الممكن الاعتماد بثقة عليها في منح الشعر المزيد من النعومة، والقضاء على الملمس الخشن، والمجعد، وهذا يكون بمساعدة مجموعة من المكونات والمقادير الطبيعية، والتي من الممكن أن تضاف مع مكونات ومقادير أخرى لتنعيم الشعر. بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن لناعم حرير تلك الطريقة تحتاج إلى توفر المكونات التالية: ملعقة كبيرة زيت الخروع.

ملعقة مستخلص زيت الزيتون.

ملعقة نشاء.

ملعقة فازلين.

كريم نيفيا طريقة التحضير والاستعمال للمزيج: تحضير الوعاء المخصص للخلط، ثم نضع مختلف المكونات والتقليب يكون مستمر فترة حوالي خمس دقائق.

بعد تمام مزج كافة المكونات نحصل على خليط خفيف الملمس يسهل أن يطبق على خصلات الشعر، ومن الضروري أن يبقى المزيج على الشعر فترة حوالي ثلاثين دقيقة.

الخطوة التالية هي الشطف للشعر بالمياه الفاترة مع تركيبة شامبو طبيعية.

المواظبة على التكرار للخليط وتطبيقه كل شهر حوالي خمس مرات.

الشعر بالاستمرارية في تطبيق تلك الخلطة يصبح أكثر بريق ونعومة. كيراتين البيض لتنعيم الشعر كيراتين البيض لتنعيم الشعر من أفضل الطرق التي من الممكن أن نستخدمها لتنعيم الشعر هي الخلطة بالمكونات التالية: عدد بيضة واحدة.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة لبن زبادي.

ملعقة خميرة بودرة.

ملعقة زيت الجرجير. طريقة الإعداد وكيفية الاستخدام: نحضر الوعاء الذي يتناسب مع الخلط للمكونات سالفة الذكر.

نضع مختلف المكونات مع بعضها مع مراعة أن تخفق البيضة بمفردها قبيل الخلط لها مع باقي المكونات.

بعد تمام التجانس لكافة المكونات، يراعى أن تطبق الوصفة على الفور بعد تحضيرها.

لا بد من التصفيف الجيد للشعر قبيل الوضع للخليط فوق خصلات الشعر.

نأخذ كمية من المزيج وبأطراف الأصابع نحاول توزيعها، وذلك حتى يكون الخليط متواجد على كافة أنحاء الشعر.

يترك المزيج فوق الشعر مدة تعادل نصف ساعة كاملة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعه مع المياه الفاترة، ولضمان نجاح الوصفة يراعى التكرار لمرتين كل أسبوع وذلك لظهور النتائج المرضية.

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