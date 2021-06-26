بدون ما تمتص زيت طريقة قلي القرنبيط المقرمش بتوابل خطيرة والطعم حكاية

القرنبيط من الأطعمة الغنية جدًا بفيتامين c الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، تتعدد وصفات طهي القرنبيط فمنه القرنبيط المقلي، يعشق بعض الناس القرنبيط المقلي لأنه يكون ذو طعم شهي ولذيذ ولكن تواجه مشكلة كثرة امتصاص القرنبيط للزيت العديد من النساء، واليوم سيدتي سوف اقدم لكِ طريقتي في قلي القرنبيط.

طريقة قلي القرنبيط بدون ما يشرب زيت

القرنبيط المقلي من الأطعمة اللذيذة، ولكنه يمتص كمية كبيرة جدًا من الزيت، واليك سيدتي خطوات قلي القرنبيط

مكونات الوصفة

حبة متوسطة من القرنبيط.

حزمة من البقدونس والشبت.

مكونات التتبيلة

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

كوبان من الماء الفاتر أو الحليب.

3 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل.

5 فصوص من الثوم.

توابل الخلطة

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة صغيرة من البكنج بودر.

أولًا، يتم وضع حلة على النار بها ماء وملعقة صغيرة من الملح الأبيض والخل الأبيض، حتى تغلي.

في أثناء ذلك يتم تقطيع القرنبيط وتقشيره، وغسله جيدًا بالماء البارد.

بعد ذلك، يتم وضع قطع القرنبيط في الماء المغلي، نتركه لمدة 10 دقائق أو حتى ينضج بالكامل.

بعدها نقوم بإخراج القرنبيط، في مصفاة للتخلص من أي كمية مياه موجودة به، ونتركه يبرد تمامًا.

في أثناء ذلك يتم تقطيع الخضار والثوم جيدًا، وفرمه بشكل كامل.

بعدها يتم مزج الدقيق والبيض والتوابل والخل والخضار والثوم مع بعض في وعاء عميق.

بعدها يتم إضافة الماء إلى المزيج السابق بالتدريج، للحصول على قوام متوسط.

بعدها يتم إحضار طاسة قلي مملوءة إلى نصفها بالزيت، ووضعها علي نار متوسطة.

بعد ذلك يتم غمس قطع القرنبيط في الخليط، وتغطيتها جيدًا به والتخلص من كمية الخليط الزائدة بها.

بعدها، يتم وضعها في الزيت الساخن لمدة دقيقة ثم تقلبيها على الجهة الأخرى دقيقة أيضًا وتركها تأخذ لون ذهبي، وحتى تنضج تمامًا.

بعدها يتم إخراجها من الزيت على منديل مطبخ للتخلص من أي زيت بها.

طريقة إعداد القرنبيط المقلي