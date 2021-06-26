طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب لبشرة ناصعة البياض كالثلج وخالية من التجاعيد والكلف ن

طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب لبشرة ناصعة البياض، يعد كريم البانثينول من أكثر الكريمات الطبية شهرة في الصيدليات وذلك لأن العديد من النساء يستخدمونه في العديد من الوصفات الطبيعية في بيوتهن حيث تعد تركيبة هذا الكريم من التركيبات الفعالة والتي تعود بالنفع بشكل كبير جدًا على البشرة والشعر والجسم بصفة عامة ومن بين استخدامات هذا الكريم هو مساعدته في إزالة التجاعيد من الوجه ومعالجة الاسمرار وكذلك تفتيح وتبييض البشرة وهذا ما سوف نقدمه لكِ اليوم من خلال موقعنا أشهر الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة باستخدام كريم البانثينول. طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة من الماء.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل الأبيض. خطوات استخدام الوصفة قومي أولًا بخلط كريم البانثينول مع مسحوق النشا جيدًا.

أضيفي عسل النحل ومن ثم ضعي الماء على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ليس به تكتلات.

ضعي الكريم على بشرتك من 25 دقبقة إلى 30 دقيقة.

قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء البارد حتى تزيلي كل آثار الكريم.

رطبي بشرتك باستخدام المرطب المناسب لك.

استمري في تكرار هذه التحربة مرة كل أسبوع حتى تتخلصين من أي مناطق داكنة أو تجاعيد في بشرتك. وصفة الكركديه والنشا لتفتيح ونضارة البشرة وصفة الكركديه والنشا لتفتيح ونضارة البشرة مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة من الكركديه.

½ كوب من الماء.

4 ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من عسل النحل. خطوات إعداد الكريم في البداية قومي بغلي كمية الكركديه مع ½ كوب من الماء على نار متوسطة حتى تمام الغليان.

قومي بأخذ ماء الكركديه المغلي واتركيه جانبًا حتى يبرد.

قومي بوضع النشا على ماء الكركديه ومن ثم عسل النحل واستمري بالتقليب جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.

ضعي الكريم على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء البارد والغسول المناسب لك.

كرري استخدام التجربة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على نتيجة أفضل.

الكركديه لها فائدة كبيرة للبشرة فهو يعمل على تغذبتها وتفتيحها وإزالة التجاعيد. الوسوم

طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب لبشرة ناصعة البياض، يعد كريم البانثينول من أكثر الكريمات الطبية شهرة في الصيدليات وذلك لأن العديد من النساء يستخدمونه في العديد من الوصفات الطبيعية في بيوتهن حيث تعد تركيبة هذا الكريم من التركيبات الفعالة والتي تعود بالنفع بشكل كبير جدًا على البشرة والشعر والجسم بصفة عامة ومن بين استخدامات هذا الكريم هو مساعدته في إزالة التجاعيد من الوجه ومعالجة الاسمرار وكذلك تفتيح وتبييض البشرة وهذا ما سوف نقدمه لكِ اليوم من خلال موقعنا أشهر الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة باستخدام كريم البانثينول. طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب طريقة عمل كريم البانثينول والنشا الرهيب مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة من الماء.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل الأبيض. خطوات استخدام الوصفة قومي أولًا بخلط كريم البانثينول مع مسحوق النشا جيدًا.

أضيفي عسل النحل ومن ثم ضعي الماء على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يصبح القوام كريمي ليس به تكتلات.

ضعي الكريم على بشرتك من 25 دقبقة إلى 30 دقيقة.

قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء البارد حتى تزيلي كل آثار الكريم.

رطبي بشرتك باستخدام المرطب المناسب لك.

استمري في تكرار هذه التحربة مرة كل أسبوع حتى تتخلصين من أي مناطق داكنة أو تجاعيد في بشرتك. وصفة الكركديه والنشا لتفتيح ونضارة البشرة وصفة الكركديه والنشا لتفتيح ونضارة البشرة مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة من الكركديه.

½ كوب من الماء.

4 ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من عسل النحل. خطوات إعداد الكريم في البداية قومي بغلي كمية الكركديه مع ½ كوب من الماء على نار متوسطة حتى تمام الغليان.

قومي بأخذ ماء الكركديه المغلي واتركيه جانبًا حتى يبرد.

قومي بوضع النشا على ماء الكركديه ومن ثم عسل النحل واستمري بالتقليب جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي متماسك.

ضعي الكريم على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء البارد والغسول المناسب لك.

كرري استخدام التجربة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على نتيجة أفضل.

الكركديه لها فائدة كبيرة للبشرة فهو يعمل على تغذبتها وتفتيحها وإزالة التجاعيد.

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