طريقة عمل برجر اللحم في البيت احلي من المطاعم بطعم يجنن

طريقة عمل برجر اللحم في البيت، طريقة عمل وصفة البرجر والتي تعد من بين الوجبات التي يفضلها الأشخاص من مختلف الأعمار نتعرف على مكوناتها، وطريقة تحضيرها من خلال الفقرات التالية، حيث أنها من بين الوصفات الشائعة والتي يستخدم فيها اللحم المفروم، وبعض التوابل للتحسين من الطعم، والحصول على أطيب مذاق، ومن الممكن الاعتماد على مكونات صحية لتحضيره مثل أنواع من الخضراوات من الممكن أن تضاف للحم المفروم، فتعزز من النكهة، وتعطي قيمة غذائية عالية لوجبة البرجر. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات لوصفة البرجر تكون كما يلي: كيلو من اللحم المفروم بشكل جيد.

عدد بصلتين كبيرتين.

ملح وفلفل.

ملعقة صويا صوص.

ملعقة بهارات برجر.

نصف ملعقة بودرة بصل.

نصف ملقة بودرة ثوم.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة زيت نباتي. طريقة التحضير للبرجر: نقوم بالخلط لمختلف المقادير سالفة الذكر وذلك حتى نحصل على القوام المتجانس للعجينة.

بالقوالب المستديرة يتم وضع كمية اللحم المفروم، وذلك لعمل وحدات البرجر المعروف شكلها.

القوالب تجعل الوحدات متساوية الحجم ولا بد من دهنها بالزيت قبيل وضع كمية اللحم المفروم بها.

نقوم بالإحضار للمقلاة الخاصة بالقلي، ومن المفضل أن تكون من النوع غير اللاصق، ثم نضع فيها كمية قليلة من الزيت والانتظار حتى تسخن.

نضع وحدات البرجر وننتظر لدقائق حتى تمام النضج.

نحضر الخبز الكايزر ثم نضع فيه شرائح الطماطم، والجبن الشيدر وشرائح البصل، ثم نضع وحدات البرجر، ويصبح جاهز للتناول. نصائح لوجبة برجر مميزة من بين أهم النصائح لوجبة برجر مميزة ما يلي بالنقاط التالية:

ضرورة فرم اللحم بشكل جيد قبيل الإعداد للوجبة.

ضرورة فرم اللحم بشكل جيد قبيل الإعداد للوجبة. من الممكن أن نضيف القليل من الفلفل المفروم ناعم لزيادة القيمة الغذائية للوصفة.

الالتزام بمختلف المقادير السابق ذكرها أعلاه حتى تصبح الوصفة ناجحة.

عدم الإكثار من كمية الدهون باللحم حتى لا تفقد قطع البرجر حجمها.

عدم التسوية على نار مرتفعة إذ قد تتعرض وحدات البرجر للاحتراق بسرعة إذ أنها لا تحتاج لوقت طويل في تسويتها.

عدم الإكثار من ملح الطعام بالوصفة، مع مراعاة تناول البرجر مع شرائح الخضراوات الطازجة.

كما أنه يمكنك حفظ البرجر في الثلاجة ويجب عليك وضع كيس بلاستيك بين كل قرص برجر وآخر منعا للالتصاق، يمكنك قلي البرجر في الزيت أو علي الجريل، بعد ذلك قومي بوضع البرجر في العيش الفينو وقومي بدهنو بالكاتشب والخس وشرائح الطماطم والمايونيز، ثم وضع البرجر وسوف تلاحظين أنه أضمن علي أطفالك من الجاهز. نصائح لوجبة برجر مميزة الوسوم

طريقة عمل برجر اللحم في البيت، طريقة عمل وصفة البرجر والتي تعد من بين الوجبات التي يفضلها الأشخاص من مختلف الأعمار نتعرف على مكوناتها، وطريقة تحضيرها من خلال الفقرات التالية، حيث أنها من بين الوصفات الشائعة والتي يستخدم فيها اللحم المفروم، وبعض التوابل للتحسين من الطعم، والحصول على أطيب مذاق، ومن الممكن الاعتماد على مكونات صحية لتحضيره مثل أنواع من الخضراوات من الممكن أن تضاف للحم المفروم، فتعزز من النكهة، وتعطي قيمة غذائية عالية لوجبة البرجر. طريقة عمل برجر اللحم في البيت طريقة عمل برجر اللحم في البيت المكونات لوصفة البرجر تكون كما يلي: كيلو من اللحم المفروم بشكل جيد.

عدد بصلتين كبيرتين.

ملح وفلفل.

ملعقة صويا صوص.

ملعقة بهارات برجر.

نصف ملعقة بودرة بصل.

نصف ملقة بودرة ثوم.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة زيت نباتي. طريقة التحضير للبرجر: نقوم بالخلط لمختلف المقادير سالفة الذكر وذلك حتى نحصل على القوام المتجانس للعجينة.

بالقوالب المستديرة يتم وضع كمية اللحم المفروم، وذلك لعمل وحدات البرجر المعروف شكلها.

القوالب تجعل الوحدات متساوية الحجم ولا بد من دهنها بالزيت قبيل وضع كمية اللحم المفروم بها.

نقوم بالإحضار للمقلاة الخاصة بالقلي، ومن المفضل أن تكون من النوع غير اللاصق، ثم نضع فيها كمية قليلة من الزيت والانتظار حتى تسخن.

نضع وحدات البرجر وننتظر لدقائق حتى تمام النضج.

نحضر الخبز الكايزر ثم نضع فيه شرائح الطماطم، والجبن الشيدر وشرائح البصل، ثم نضع وحدات البرجر، ويصبح جاهز للتناول. نصائح لوجبة برجر مميزة من بين أهم النصائح لوجبة برجر مميزة ما يلي بالنقاط التالية:

ضرورة فرم اللحم بشكل جيد قبيل الإعداد للوجبة.

ضرورة فرم اللحم بشكل جيد قبيل الإعداد للوجبة. من الممكن أن نضيف القليل من الفلفل المفروم ناعم لزيادة القيمة الغذائية للوصفة.

الالتزام بمختلف المقادير السابق ذكرها أعلاه حتى تصبح الوصفة ناجحة.

عدم الإكثار من كمية الدهون باللحم حتى لا تفقد قطع البرجر حجمها.

عدم التسوية على نار مرتفعة إذ قد تتعرض وحدات البرجر للاحتراق بسرعة إذ أنها لا تحتاج لوقت طويل في تسويتها.

عدم الإكثار من ملح الطعام بالوصفة، مع مراعاة تناول البرجر مع شرائح الخضراوات الطازجة.

كما أنه يمكنك حفظ البرجر في الثلاجة ويجب عليك وضع كيس بلاستيك بين كل قرص برجر وآخر منعا للالتصاق، يمكنك قلي البرجر في الزيت أو علي الجريل، بعد ذلك قومي بوضع البرجر في العيش الفينو وقومي بدهنو بالكاتشب والخس وشرائح الطماطم والمايونيز، ثم وضع البرجر وسوف تلاحظين أنه أضمن علي أطفالك من الجاهز. نصائح لوجبة برجر مميزة

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