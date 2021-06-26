طريقة صحية ومقرمشة لقلي الباذنجان بدون ما يمتص نقطة زيت بطعم ولا أروع

تعتبر طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص أو يشرب زيت هي من أفضل الطرق الصحية، والتي يحبها جميع الناس ويفضلون تناولها حيث أن الباذنجان من الخضراوات التي تدخل بكثرة في وصفات عديدة في الأكلات، ونظرا لأن الباذنجان استخداماته كثيرة لابد من وجود وصفة تساعد علي عدم امتصاص الزيت بكمية كبيرة حتي لا يضر صحة الإنسان.

طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت

الباذنجان يعد من أجمل والذ أنواع الخضراوات والتي يعشقها فئة كبيرة من الناس، وغير ذلك أنه مفيد جدا لصحة الإنسان نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من العناصر الغذائية كالحديد، ولكن عند قلي الباذنجان يشرب زيت بكمية كثيرة جدا، وهذا يعمل علي منع إفادة الجسم من العناصر الغذائية التي يحتويها الباذنجان، ولهذا السبب تلجأ بعض السيدات إلي طرق صحية تساعد علي قلي الباذنجان بدون أن يشرب نقطة زيت.

المكونات :

كمية من الباذنجان المقطع علي شكل حلقات.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوبان كبيران من الماء المغلي.

نقوم بتجهيز الباذنجان وهذا من خلال غسل الباذنجان بشكل جيد، ثم يتم تقطيعه بالشكل المفضل مثلا يمكن تقطيعه علي شكل حلقات دائرية.

ثم نحضر وعاء ونضع في هذا الوعاء كمية مناسبة من الماء ونضعه علي نار متوسطة، ونتركه علي النار حتي غليان الماء ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح.

يتم رفع الإناء من علي النار ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان في الماء المغلي والملح، ثم يتم تركه في الماء حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بإخراج الباذنجان من الماء المغلي، ثم يتم وضعه في مصفاه لكي نقوم بتصفيته جيدا ونتركه في المصفاه حتي يجف تماما.

وبعد تصفية الباذنجان بشكل جيد ولا يوجد به أي نقطة من الماء، يتم تجهيز مقلاة ونضع بها كمية بسيطة جدا من الزيت، ثم نقوم بوضعها علي نار متوسطة ونترك المقلاه علي النار حتي يتم تسخين الزيت جيدا.

وبعد تسخين الزيت يتم وضع الباذنجان في الزيت، ونتركه في الزيت حتي يصبح باللون الذهبي المعروف، ثم يتم وضعه علي طبق وبه مناديل خاصة بالمطبخ لامتصاص الزيت الذي يوجد بالباذنجان وهذا إن وجد.

طريقة التحضير